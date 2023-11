Gatito se mete en cesto de regalos para poder conseguir una familia, lo más tierno que verás 

Gatito quiere ser adoptado. Foto: Putnam Humane Society.

Conoce la historia de un gatito que se mete en el cesto de regalos para poder conseguir familia, lo más tierno que verás hoy.

Los animales protagonizan algunas de las historias más tiernas que van directamente al corazón de los amantes de las mascotas, como es el caso de Bud, el gato que ha hecho de todo para que lo adopten.

Gatito se pone cesto de regalos para conseguir familia

Un gato negro de 14 años es el protagonista de esta historia, Bud vive en un refugio en Nueva York y a pesar de su avanzada edad quiere que lo adopten y se lo lleve una familia amorosa que le pueda abrir las puertas de su casa.

Pero de acuerdo con el medio The Dodo, esto le ha costado un poco al gato ya que no ha tenido suerte con esto. Bud ya tenía dueño, pero este perdió su casa el verano pasado y no podía hacerse cargo del pequeño, por lo que fue dejado en el albergue Putnam Humane Society.

Por su parte Michele Dugan, la presidenta de la junta y directora del refugio dijo que el gato es cariñoso y le encanta que lo acaricien, aunque es algo “mandón” con los demás gatos.

El gato extrañaba al inicio a su dueño por lo que estaba ansioso, pero después de algún tiempo supo que ya no lo iba a ver, por lo que decidió trabajar en ser adoptado y trató de enamorar a las personas usando sus mejores técnicas.

Hace unas semanas el gato se volvió famoso en Facebook después de que se sentara en una canasta de “regalos” que tenía el letrero de “gratis” pegado en una de las caras.

Las personas del albergue mencionaron que el gato entendió que las personas se llevaban cosas que agarraban de la caja, por lo que al ponerse ahí esperaba que alguien lo agarrara de igual manera.

“Llegamos a la oficina y encontramos a Bud sentado en el cesto de las cosas que estamos regalando. Creemos que está tratando de decir que está cansado de esperar a su familia ideal”, señala la administración del refugio.

Los usuarios se enamoraron del gato de la foto y los comentarios estaban llenos de ternura ya que se les hizo algo increíble por parte de un gato que hace lo posible para encontrar un hogar pronto.

“Bud encajaría en casi cualquier lugar, pero a sus 14 años realmente necesita ser el centro de atención y ser el único animal en tu vida”, comentó Dugan.

La primera vez que el gato se acostó en la caja de regalos fue en septiembre y sigue haciendo esto, por lo mismo los rescatistas mencionan que no va a dejar de hacerlo hasta que encuentre a su familia ideal.

“Bud se está esforzando demasiado en ser adoptado. Incluso se ha acostumbrado a sentarse en la cesta de cosas gratis. Es un gran chico de último año que le encanta que lo abracen y sería un gran compañero”, señalan los encargados del albergue.

Algo que ha impedido que el gato sea adoptado es su edad, pero el refugio ha pedido que se den una oportunidad de cuidar un gato de 14 años ya que necesitan ser amados y apapachados.