Gato regresa a casa con bolsa llena de dinero y su dueña no tiene idea de donde salió

El gato viral por regresar con una bolsa llena de dinero. Foto: @vinoconfruta

La asombrosa historia de un gato que regresó a casa con una bolsa llena de dinero, su dueña no tiene idea de dónde fue que salió, te contamos.

Los gatos son conocidos por ser antisociales, por tener destreza y por ser muy inteligentes, esta historia afirma algunas de las cualidades de los michis, quienes a veces tienen características y comportamientos peculiares.

Fred, el gato que regresó con una bolsa llena de dinero

El gato protagonista de este hecho sorprendió a su dueña al regresar con una bolsa de plástico llena de billetes, algo que quedó grabado y subido a TikTok, los usuarios no pudieron evitar sorprenderse.

El video en cuestión se ha hecho viral generando casi dos millones de reproducciones, casi 500 mil likes de usuarios sorprendidos por esta hazaña.

El video de 11 segundo muestra al gatito color blanco y anaranjado jugando con una bolsa de dinero, “Como cuando mi gato aparece con una bolsa llena de billetes”, se puede leer como parte del metraje.

El gato parece fascinado por el descubrimiento y parece querer abrir la bolsa ya que la muerde y no la deja por ningún momento.

Este video no cuenta con comentarios ya que fueron desactivados por el usuario @vinoconfruta, sin embargo subió dos videos más uno de ellos con la leyenda “Como cuando no me dieron aguinaldo pero mi gato aparece con una bolsa llena de billetes”, esto junto al sonido “Señor me has mirado a los ojos”.

Este video cuenta con 7.2 millones de reproducciones, 1.2 millones de likes y sin comentarios ya que fueron desactivados por el creador.

Aparentemente el gato se llama Fred y se le puede ver en otro video del usuario en el que se puede leer, “Mi gato de la fortuna lo hizo otra vez”, en la descripción.

El video cuenta con 216 mil reproducciones, casi 15 mil likes y en la descripción se puede leer “El Gatito Fred de la abundancia lo volvió a hacer”, y en este metraje se pueden leer comentarios de humor.

“Cuenta el secreto para entrenar a mis dos gatos”, “Es el gato que prepara las peleas en el techo jajaja”, “Queee? la mía trae puros calzones y calcetines, a qué hora se desbloquea esta función?”, “Ojalá los míos me trajeran algo así”. “Dónde venden esos gatos”, fueron algunos comentarios destacados del video.