Esta semana, te dimos a conocer que Belinda confirmó estar en contacto con Peso Pluma, quizá para una pronta colaboración; pero entre que son peras o manzanas, hoy te hablaremos de qué raza es el costoso gato de Belinda, y al cual le dio la bienvenida tiempo atrás, ya que rápidamente se convirtió en uno de los temas que acaparó la atención de sus fans

¿Cuáles son las mascotas favoritas de Belinda?

Hace tiempo, tras la adquisición de su minino, Belinda comentó en su cuenta de Instagram que ella siempre ha sido de perros, así que de ahí nos damos una idea sobre qué mascotas son sus favoritas; sin embargo, como el corazón no conoce lógicas y simplemente se deja llevar por el cariño, la cantante le abrió las puertas de su amor a un michi, el cual se llama Glen.

“Bienvenido a la Familia Glen, gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no sé mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir más sobre el comportamiento de los felinos y cómo poder ser la mejor mamá para él, me harían muy feliz.” Comentó Belinda en su red social, donde además agregó que una de las razones de su amor por el michi, es que le da la sensación constante de querer apretarlo y abrazarlo.

Y no la culpamos, ya que sabemos que gatos son muy suavecitos y esa sensación de ternerlos entre nuestros brazos, casi casi es de cajón.

¿De qué raza es el costoso gato de Belinda?

Y ahora que sabemos cómo llegó este michi a la vida de la cantante, en UnoTV.com te hablamos de qué raza es el costoso gato de Belinda. Y antes de hablarte de su valor, te decimos que es un Himalayo; aquí te van algunas de sus características:

Los machos suelen pesar 5 kilos

Las hembras suelen pesar entre 3 y 5 kilos

Sus ojos llegan a ser azules, verdes o cobrizos

Su esperanza de vida es entre 8 y 11 años

Suelen mudar mucho de pelo

Son de color chocolate, lila, azul, negro, fuego, rojo, crema, plateados, dorados, marrón, canela y beige

Sus patas son anchas, el cuello es corto y robusto

Tiene huesos pesados y una cola corta, así como sus orejas

Su cabeza es redonda, con ojos grandes y circulares

¿Cuánto vale el gato de Belinda?

Tras conocer de qué raza es el costoso gato de Belinda, te comentamos que su valor puede llegar hasta los 50 mil pesos, aunque de acuerdo con los lugares donde lo adquieras, podría tener un costo más bajo o aproximado al que te estamos mencionando, pero personas que lo tienen destacan mucho su pelaje, el cual es espeso, largo y sedoso, de ahí que hasta la propia cantante no se aguante las ganas de darle su amor asfixiante.

