“La Maldición del Gato” un felino sería el culpable de las derrotas de la Selección de Brasil, te decimos el por qué

En Unotv.com te hablaremos sobre “La Maldición del Gato” y la razón por la que un felino sería el culpable de las derrotas de la Selección de Brasil, mira los detalles.

Brasil fue eliminado de la Copa América 2024 el pasado sábado ante la Selección de Uruguay, quien enfrentará a Colombia en la semifinal del campeonato; se habla de la “maldición del gato” como la razón por la que la Verdeamarela no deja de perder.

Todo se remonta al 7 de diciembre de 2022, dos días antes de que Brasil y Croacia se enfrentarán en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. En la conferencia de prensa previa al encuentro, un gato se subió a la mesa donde los jugadores hablarían del encuentro.

El encargado de prensa de Brasil, Vinicius Rodriguez agarró al gato del lomo y lo arrojó al suelo, por esta acción le llovieron críticas al hombre y en general al equipo. Además en Qatar esto fue visto como una deshonra y es que en la religión islámica los gatos son sagrados por la predilección de Mahoma hacia ellos, por lo que cualquier maltrato se considera un pecado merecedor de castigo divino, es por eso que las calles de Doha están llenas de estos animales.

Conscientes de lo que habían hecho, los futbolistas brasileños adoptaron al gato y lo nombraron “Hexa” en referencia al hexacampeonato que buscaban en Qatar, además lo hicieron para revertir la posible mala suerte que podía traerles el maltrato, como una especie de “antimufa” que no funcionó.

“Yo no le hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en las redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”,

dijo en su momento.