¿Los gatos serán prohibidos en Escocia? Esto dijo el primer ministro

Confusión por informe sobre gatos en Escocia. Foto: Imagen creada en Gemini

Aunque hay razas de gatos que no deberías tener en casa, según los veterinarios; de eso a no tener ninguno, ya es diferente. En Europa se tuvo una gran controversia, específicamente con los gatos en Escocia, donde en un inicio se pensó que iban a ser prohibidos en cualquier hogar, pero luego el gobierno salió a dar su postura.

¿Los gatos serán prohibidos en Escocia?

La respuesta es no… Pero entonces, ¿por qué se pensó que ya no habría gatos en Escocia? Todo esto comenzó tras difundirse una nota en el The Mail on Sunday, “Es posible que pronto se prohíba a los hogares escoceses tener un gato en virtud de los planes extraordinarios que se están considerando para proteger la vida silvestre del país”.

Luego de esto, todo mundo comenzó a preocuparse, desde los que tienen michis en casa, así como las personas que estaban pensado en tener uno. Todo esto evidentemente comenzó a generar controversia.

¿Qué dijo el gobierno escocés?

Antes cuestionamientos de alguna restricción sobre la propiedad de gatos en Escocia, el primer ministro, John Swinney comentó para Daily Record “el gobierno no tiene ninguna intención de restringir la propiedad de gatos”.

Entonces, ¿por qué se pensó que ya no se dejaría tener gatos en Escocia?

El gobierno publicó un informe sobre la “Propiedad responsable y cuidado de gatos domésticos en Escocia” donde señala que los michis domésticos podrían tener un “impacto significativo en las poblaciones de vida silvestre”, debido a que podrían agredir a otros animales, reproducirse con gatos monteses e incluso competir por los recursos.

Sin embargo, el informe no dice algo sobre una prohibición, de hecho, destaca una alternativa, que es la de conservar a los pequeños felinos en casa, cuando dicho hogar se encuentra en algunas áreas rurales a través aplicando una “contención obligatoria de los gatos en zonas vulnerables”.