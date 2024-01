Mujer regaña a sus gatas por robar comida y sus reacciones te matarán de la risa

Se viraliza mujer que regaña a sus gatas. Foto: TikTok Daniela Cedillo

Hace no mucho, te mostramos al perrito que se fue de fiesta y mujer lo regaña por llegar tarde; hoy, en otro tema curioso que involucra a una humana y sus mascotas traviesas, te invitamos a conocer a una mujer que regaña a sus gatas ¡por robar comida! Pero más allá de eso, lo que terminó conquistando en las redes sociales, fue las reacciones de las felinas.

Video de la mujer que regaña a sus gatas

A través de un video publicado en TikTok conocimos la historia de la mujer que regaña a sus gatas (Bichota y Lola) por abusar y robarse la comida. La usuaria Daniela Cedillo compartió la grabación donde podemos escuchar cuál fue el regaño de cada michi:

Regañadas como niñas traviesas

“Ya basta, tú (Bichota) ya tienes un problema de sobrepeso y rompiste tu collar, y tú (Lola) todavía no lo tienes, pero no puedes estar robando, ¿ok?” Esto era lo que decía la mamá humana a sus nenas traviesas; sin embargo, la reacción de estas michis ganó el corazón de varios cibernautas.

Resulta que Bichota aplicó la de “me otra por esta oreja, pero sale por la otra”, ya que casi nunca volteaba a ver a su humana mientras era regañada, y agachaba la mirada hacia abajo con tal de no ver a su “capataz”; al tiempo que Lola se se quedó sentadita, casi inmóvil y viendo ocasionalmente a su “mamá”, como si de verdad estuviera sintiendo el regaño.

La mala influencia entre hermanas

Lo curioso fue cuando en la reprimenda, Bichota volteó a ver a su humana justo cuando le sacaban los trapitos de ser una mala influencia de Lola: “Tú no le enseñes cosas que no, enséñale otra cosas, Bichota. Aunque te enojes, lo siento. Ya aquí el que robe será castigado, tendrá una consecuencia fuerte, no podemos estarnos cuidando de que no roben la comida en la casa, ¿qué es eso? ¡ya le robaron la comida hasta a el perro!”.

¿Qué comentaron los usuarios del video viral?

Luego de viralizarse el video de la mujer que regaña a sus gatas, por supuesto que llovieron los comentarios de los usuarios, aquí te destacamos algunos:

Ely: La gatita gris: no sabía que teníamos otro perro, porque oigo a alguien ladre y ladre

Irmari: La gata gris: SI AJÁ, SI AJÁ, SI AJÁ

Lucero Fuentes: La Lola si se veía preocupada

Nicole Zavala: Parece ser que no es la primera regañada de Bichota, pero sí de Lola