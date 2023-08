Murió “Formulino”, el gato de la suerte de Fórmula 1, ahora cruza metas en el cielo

Murió la leyenda Formulino, gato de la Formula 1. Foto: @garmoclick

El mundo de la Fórmula 1 está de luto debido a que murió ”Formulino”, el gato de la suerte del Gran Premio de Emilia-Romagna, te contamos todos los detalles.

El Gran Premio de Emilia-Romagna es uno de los más emblemáticos y desde 2020 contaba con la presencia de “Formulino”, un gato que pasaba por las inmediaciones del circuito.

Pero el gato de 16 años de edad falleció el domingo pasado, esto de acuerdo con Elena Penazzi, directora del circuito de Imola.

Las razones de la muerte del gato también llamado Arturo, no se han dado a conocer, pero los administradores del Autódromo de Imola, lamentaron el suceso en redes sociales.

“Es difícil encontrar las palabras adecuadas en momentos como estos. Después de más de 16 años el día que esperábamos nunca iba a llegar, está aquí y nuestro querido Arturo, nos ha dejado”, dieron a conocer sus dueños.

Además mencionaron que es como si una parte de ellos se hubiera con él, ya que era un miembro de la familia de Fórmula Imola.

“Nuestra mascota, terapeuta y compañero de aperitivos llenó nuestros días de alegría. No hay amante del deporte motor que no lo recuerde, siempre listo para dar la bienvenida a cualquiera que llegue al edificio principal del circuito”, escribieron en la cuenta oficial del gato.

La publicación de despedida fue acompañada por una fotografía del michi caminando sobre pasto, “Te extrañaremos más de lo que podemos expresar. Siempre serás nuestro Formulino”, expresó la cuenta.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 envió sus condolencias y lamentó la muerte, mientras que algunos usuarios han pedido que se realice un homenaje de un minuto de silencio en la siguiente carrera.

Mientras que otros usuarios han lamentado la noticia y han pedido una estatua en el Circuito de Imola para honrar al pequeño felino.

¿Quién era “Formulino”?

Durante el Gran Premio de Emilia-Romagna de la temporada 2020 el michi saltó a la fama tras ser visto en el paddock del circuito Enzo Ferrari, por lo que en ese fin de semana comenzó la “cábala” asociada a la buena suerte.

Uno de los primeros pilotos que encontró al gato fue Lewis Hamilton, piloto de Mercedes Benz, quien es amante de los animales y lo demostró acercándose a acariciarlo, en ese entonces el equipo compartió el momento en sus redes y comentaron que se sentían “bendecidos por el gato de Ímola“.

Sebastian Vettel, quien defendía la escudería Ferrari esa temporada, se encontró con el michi, pero su reacción no fue tan cariñosa como con su compañero, el piloto alemán compartió en una entrevista que “es bueno si viene y te ve”, pero dijo que en ese momento no estaba entusiasmado con su presencia, “no me gustan los gatos. No tengo nada que ofrecerle. Aunque tiene un poco de sobrepeso”.

Fue entonces que la mística alrededor del felino se dio y su presencia en el Gran Premio comenzó a ser relevante, además algunos fanáticos en redes sociales comenzaron una rivalidad entre el piloto alemán y los gatos.

A partir de ese momento “Formulino” fue adoptado como mascota del Gran Premio de Imola y se le puede ver con su gafete de invitado VIP y se consolidó como un personaje muy famoso dentro del mundo del automovilismo con presencia en redes sociales.

