Oscar, el gatito adoptado por un asilo que adivinaba quién era el siguiente en morir

El felino falleció en 2017. Foto: Getty Images

¿Conoces a Oscar, el gato que predice la muerte? Este misterioso peludo fue todo un fenómeno debido a que parecía saber quién iba a fallecer dentro de un asilo en Estados Unidos.

Oscar, el gato que predice la muerte, ya falleció, sin embargo, su historia resulta intrigante, por lo que muchas personas, en redes sociales, no pierden la oportunidad de recordar el don que tenía: anunciar el siguiente fallecimiento.

Este michi llegó al asilo Steere House, ubicado en Rhode Island, Estados Unidos, en el año 2005 como un callejero; rápidamente se convirtió en una mascota querida por los residentes y el personal.

A partir de 2007, se notó que Oscar tenía una peculiaridad: se acercaba a los residentes que estaban a punto de morir y se acurrucaba junto a ellos, a menudo permaneciendo allí hasta que fallecían.

¿Cómo anunciaba los decesos?

Según el personal del asilo, Oscar, el gato que predice la muerte, atinó al fallecimiento de más de 50 residentes.

Resulta que el felino era bastante solitario, sin embargo, a veces optaba por hacerle compañía a alguno de los habitantes del asilo. Con el paso del tiempo se percataron de que, cada vez que lo hacía, esa persona moría.

Debido a su tino, los empleados del lugar decidieron que, cada vez que lo vieran conviviendo con alguien, llamarían a los familiares para que acudieran a darle el último adiós a su ser querido.

¿Cómo le atinó tantas veces?

Su comportamiento era tan inusual que fue objeto de un artículo en la revista médica The New England Journal of Medicine, y si bien no hay una explicación científica para su peculiar habilidad, las teorías sugieren que podría haber sido capaz de detectar cambios sutiles en el olor o el comportamiento de los residentes que indicaban que se acercaba su fin.

El misterioso michi falleció en 2017, a la edad de 17 años, a causa de una insuficiencia cardíaca congestiva.

¿Crees que sus poderes eran sobrenaturales o simplemente tenía los sentidos más desarrollados y por eso sabía cuando alguien estaba cerca de fallecer?