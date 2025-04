GENERANDO AUDIO...

¿Qué hacer si mi gato muerde cuando lo acaricio? Foto: Pexels

Los gatos son depredadores y suelen usar sus garras y sus dientes para atrapar a sus presas, sin embargo también es común que puedan morder a sus dueños sin razón aparente, en Unotv.com te contaremos la razón por la que lo hace al acariciarlo.

Los gatos son animales territoriales y que van a reaccionar dependiendo de su personalidad y del entorno, si hay mucho estrés se pueden comportar temerosos o incluso agresivos, sin embargo hay muchas razones potenciales por las que podría hacerlo.

¿Por qué mi gato me muerde si parece estar contento?

Antes de que te pongas triste, debes saber que tu gato puede estar feliz y juguetón, o enojado y estresado, es importante aprender a ver las señales que indicarían la razón del comportamiento.

Los gatos pueden morder por:

Cariño: si tu gato muerde suavemente, sin hacerte daño, ronronea y no quiere irse, lo más probable es que demuestre su cariño.

No tiene tolerancia: no todos los gatos toleran de la misma manera el contacto con personas, mientras que unos lo aman, otros no y su tolerancia puede bajar, especialmente con la edad. Debido a que los gatos no son sociales como los perros, algunos buscan contacto, pero solo aceptan pocas caricias ya que son susceptibles al estrés y debido a eso suelten una mordida para librarse de ella.

Ansiedad: si el gato está estresado por un cambio en el ambiente se puede estresar y ser agresivo con la persona que lo toque o con otros animales.

No quiere socializar: si tu gato no tiene mucho contacto con humanos antes de las catorce semanas de edad, es posible que tenga problemas de socialización, y le costará cada vez más aceptar novedades, además puede ser que asocie las caricias con algo negativo.

Dolor o molestia en la zona: los gatos pueden esconder sus enfermedades, pero si notas que tu gato te muerde cada vez que acaricias ciertas zonas, puede ser un aviso de que tiene un problema en la piel, artrosis y otras dolencias.

Zonas que los gatos odian que les acaricien

Los gatos muerden por muchas razones. Foto: Pexels

Aunque los gatos son distintos entre sí, la mayoría no disfrutan de caricias en la barriga, cola, patas o almohadillas, además de que el lomo les genera cierta molestia y se pueden sentir vulnerables, por lo que deberás ir poco a poco y descubrir qué le gusta al tuyo.

¿Cómo evitar que mi gato me muerda al acariciarlo?

Lo que debes hacer es que tu gato se sienta cómodo con el contacto físico sin forzarlo: