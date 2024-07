Qué puedo hacer para que mi gato deje de orinarse en todos lados

¿Cómo hacer que mi gato deje de orinarse en todos lados? Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos sobre lo que puedes hacer para que tu gato deje de orinarse en todos lados, checa los detalles.

Los gatos son en general animales muy limpios, pero a veces algunos de los machos pueden llegar a orinar fuera del arenero y prácticamente en cualquier lugar, es por eso que te diremos cómo puedes corregir este comportamiento.

De acuerdo con el blog Experto Animal, los gatos pueden orinar en la pared, sillón, sillas o lugares de tu casa en lugar del arenero destinado para eso, por lo que debes saber que a pesar de que esté domesticado pueden seguir su instinto.

Es por eso que seguirán haciendo cosas que resulten ser extrañas o molestas, en el caso de la orina puede deberse a:

Marcan su territorio: Los gatos machos y hembras marcan su territorio con la orina, misma que desprende un olor muy fuerte y desagradable, pero para ellos es algo más ya que desprende altos niveles de feromonas que sirven para identificarse y atraerse unos a los otros o para conseguir alejar a competidores.

En el caso de las hembras, orinan para que los machos identifiquen cuando están en celo, el marcaje se puede ver culiando el gato orina en forma de aspersor, por lo que se ven pequeñas gotas en distintas zonas.

El arenero está cerca de la comida: Los gatos son limpios, por lo que puede que no quieran usar el arenero si está cerca de donde comen y toman agua, esta es una situación normal. Por lo mismo si el arenero no está suficientemente limpio puede que no quieran hacer ahí.

Otras razones por las que pueden orinar fuera es porque el tipo de arena no es el adecuado, o sufre algún problema de salud, por estrés o porque ha llegado un nuevo gato a la casa.

¿Cómo hacer que el gato deje de orinar en todos lados?

Para que los gatos dejen de hacerlo deberás encontrar la causa, ya que es más sencillo escoger lo que se debe de hacer.

Lo primero que debes hacer es cambiar el arenero de lugar a donde no se vea mucho y lejos de la comida, además de cambiar con más regularidad la arena o usar otra si ves que la usan poco.

Si tienes muchos gatos podrías poner varios areneros para que no se ensucien tan rápido y debido a que algunos son más especiales que otros con la limpieza.

Acude al veterinario si sospechas que se puede tratar de una enfermedad, él le hará las pruebas necesarias para que sea tratado cuanto antes. Una de las más comunes es la de cristales en el tracto urinario, por lo que si se detecta a tiempo se pueden evitar complicaciones en el riñón.

Puedes esterilizarlo para evitar el marcaje con orina que suele estar relacionado con la conducta sexual. Especialmente los machos que conviven con hembras. La esterilización temprana suele evitar este tipo de marcaje en el 90% de los machos y el 95% de las hembras de una forma muy efectiva, además de presentar otras ventajas.

Remedios caseros para que los gatos no orinen fuera del arenero

Además de lo anterior puedes recurrir a distintos remedios para evitar que se orine en todos lados.