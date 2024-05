Las razas de gatos más adorables, según un estudio

El siamés figura en la lista. Foto: Shutterstock

Existen algunas razas de gatos más lindas que otras; esto de acuerdo con un estudio realizado, el cual contempló las características físicas de los felinos para determinar cuáles son las que resultan mucho más agradables para el ser humano.

¿Quieres saber cuáles fueron los resultados? En Unotv.com tenemos para ti el top 10.

Noruego del bosque: es de mayor tamaño que el promedio y tiene un pelaje semilargo Ruso azul: su pelaje es muy distinta a la de cualquier otro felino Manx: los de exhibición deben carecer de cola por completo y deben tener la grupa completamente redondeada Ragamuffin: se lleva bien con todos los miembros de la familia, y por lo general no le molestan los cambios de rutina. Compañero ideal para quienes viven en departamentos Siberiano: es cariñoso y le encanta que le presten atención American Curl: su característica distintiva es que sus orejas se enroscan hacia atrás Selkirk Rex: tiene una personalidad atenta y activa con un carácter dulce y entrañable Siamés: son muy ruidosos y extrovertidos Maine Coon: tienen un carácter dulce y son muy juguetones y amistosos Persa: suelen ser tranquilos y muy cariñosos

All About Cats Rescue, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, Estados, fue la que publicó la lista de las razas de gatos más lindas; esto basándose en ciertos criterios estéticos. Cabe señalar que no tomó en cuenta otros factores que podrían influir en la percepción de la belleza, como la personalidad, su comportamiento o su pelaje.

Otros datos

Esta no es la primera vez que se trata de determinar cuáles sin las razas de gatos más lindas, pues en 2019 Hill’s Pet Nutrition publicó los resultados de una encuesta en la que el ganador fue el Maine Coon, seguido del gato persa. Para Rover.com, en 2023 los reyes en esta categoría fueron el British Shorthair, el Bengal y el Ragdoll.