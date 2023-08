Señales para saber si mi gato está deshidratado y cómo solucionarlo con la dieta húmeda

Señales de un gato deshidratado, implementa la dieta húmeda. Foto: Getty Images

Te daremos las señales para saber que tu gato está deshidratado y cómo solucionarlo con ayuda de la dieta húmeda.

En entrevista para Unotv.com, la Doctora Paula Trejo, Médico Veterinario Zootecnista en Mars Petcare, habló sobre la importancia de la alimentación mixta y la sana hidratación en los gatos.

Señales para saber si mi gato está deshidratado

La Doctora Paula Trejo menciona que es importante conocer a los gatos ya que son especialistas en esconder cualquier signo de enfermedad, por lo que al sentirse mal se comenzarán a aislar y esconderse.

Como dueño es importante conocer la rutina de los gatos para saber que algo anda mal, pero estos son algunos síntomas comunes de la deshidratación.

Nariz seca

Jadeos

Incomodidad

Respiración cortas y repetidas

Signos de debilidad

Pérdida de coordinación motriz

Es ideal que se vea si el gato tomó o no agua fijándose en la arena, si no hay suficientes piedras aglutinadas es una señal de que no está tomando suficiente agua.

¿Qué es la alimentación mixta?

La alimentación mixta es la que incluye alimentos húmedos y secos con la finalidad de darle al gato la hidratación que necesita y la cual se le dificulta obtener de manera convencional como los perros u otros animales.

Importancia de la alimentación mixta

Debes darle una dieta balanceada a los gatos. Foto: Getty Images

Uno de los problemas de los gatos es que generalmente no toman el agua que necesitan, por lo que se debe recurrir a la dieta mixta para complementar la alimentación.

Las ventajas que tiene la alimentación mixta es que los alimentos húmedos son alimentos completos y balanceados, es decir que te aportan todos los nutrientes en las cantidades adecuadas para esta especie, estilo y etapa de vida.

Otra de las ventajas que hay en esta alimentación es el sabor y las texturas, que dotan de variedad a la dieta de la mascota, además de que son una fuente de hidratación indirecta que es indispensable en los gatos.

La hidratación indirecta ayuda a promover la salud del tracto urinario, que es uno de los principales padecimientos que tienen los gatos derivados de la poca ingesta de agua, por lo que pueden sufrir de algunas complicaciones.

¿Cómo incluir esta dieta en los gatos?

Conoce los beneficios de esta alimentación. Foto: Getty Images

La doctora señala que al momento de hacer la combinación se debe hacer un ajuste en la proporción comparada a cuando únicamente se come alimento seco.

“Cuando son la combinación de estas dos tecnologías se tienen que hacer algunos ajustes, en términos generales, se dice que debe de consumir dos tercios de alimentos secos con un tercio de alimento húmedo”, comentó la Doctora Paula Trejo.

Uno de los problemas para comenzar a implementar esta dieta en los gatos tiene que ver con que no les gustan los cambios y aman la rutina, pero se debe mostrar esta nueva forma de alimentación.

Pero uno de los beneficios para que los gatos se puedan acostumbrar a esta nueva dieta es por los sabores agradables de algunos productos y las nuevas texturas.

La doctora menciona que la dieta mixta se recomienda en todos los casos y para todos los gatos.

“En el caso de los felinos en la alimentación mixta es lo ideal, tiene tiene muchos beneficios porque se nos olvida muchas veces que el agua es un nutriente entonces sí o sí, necesitamos incluirlo en nuestra dieta”, compartió.

Recuerda que es indispensable consultar al profesional de la salud para poder implementar de mejor manera la alimentación mixta en cada uno de los gatos y si tienen algún padecimiento específico.