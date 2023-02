¿Los gatos pueden tomar leche de vaca?

La imagen tradicional que tenemos de los gatos es que parte de su dieta normal incluye la deliciosa y refrescante leche, situación que ha sido reflejada en diversos libros infantiles, películas y viejas caricaturas como “Tom y Jerry” o “Don Gato y su pandilla“. Incluso, les encanta, pero realmente ¿sabes si pueden beberla y que afectaciones puedes provocarle?

Cuando son michis recién nacidos, sí pueden consumir leche de su madre porque su cuerpo produce la encima lactasa, pero a medida que se convierten en adultos, ya no la requieren en su dieta, lo cual contrasta con todo lo que hemos visto en la cultura popular.

La lactancia en los mininos termina aproximadamente a las cuatro semanas después de haber nacido. En esta etapa es su única fuente de alimentación que les dota de proteínas vitales. Posteriormente, si se les da otro tipo de leche, les puede ocasionar problemas intestinales y hasta alergias en algunas razas, debido a que suelen tener intolerancia.

¿Qué puedes provocarle a tu gato si le das leche?

Esto se debe a que los gatos pierden su capacidad de digerir el azúcar que se encuentra en la leche y es cuando cambian a alimentos sólidos y húmedos. Si sueles alimentarlos con la leche de otro animal, también puedes provocar sobrepeso, diarrea, vómitos, hinchazón y gases.

Si acostumbras ofrecerle leche de vaca a tu gato recuerda que contiene lactosa. Tu michi al carecer de lactasa, será intolerable a ella porque no pueden digerir el azúcar. Aunque hay leche especial para gatos, que contienen cantidades reducidas de lactosa, solo debes darle en cantidades reducidas y esporádicamente.

¿Qué puedes darle a tu gato para la sed?

Para hidratar a tu gato, en lugar de la leche simplemente se les debe de dar agua, acompañado de alimentos secos y húmedos especiales en su dieta. Así que, si estás acostumbrado a darle leche de vaca, lo mejor es no hacerlo y tampoco quesos o algún tipo de lácteos por la misma razón.

Antes de ofrecerle algún alimento diferente a tu gato, consulta con tu veterinario si lo que le vas a dar contribuye a que tenga una dieta equilibrada y no le provoca problemas a su salud. La recomendación es no darles leche a los gatos, ya que no la necesitan a pesar de que les encante mucho.