Los perros puede sonreír, o no; experta responde. Foto: Getty

Te has preguntado si ¿los perros pueden sonreír? Y es que pasamos tanto tiempo con ellos, que podríamos pensar que sí; por lo que el equipo de UnoTV.com te revela un artículo de la UNAM, el cual contiene una respuesta científica.

¿Los perros pueden sonreír?

La Universidad Nacional Autónoma de México compartió hace tiempo datos interesantes ante la interrogante sobre si los perros pueden sonreír, y destacó varias cosas, como los comportamientos que tienen los lomitos, una de ellas la inquietante respuesta sobre si los canes pueden, o no, producir una sonrisa.

La UNAM resalta la opinión de Juliane Kaminski, una docente asociada de psicología comparada en la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido, que estudia la cognición de lomitos, y responde sobre la posibilidad de una sonrisa proveniente de los canes:

“He tenido un perro toda mi vida, así que sé que si conoces a tu perro realmente bien, puedes leer sus comportamientos. No tengo ningún problema en dar una etiqueta a ciertos comportamientos. Pero como científico, por supuesto, yo digo: ‘¿Cómo sabríamos eso?’ Tenemos cero datos que nos dicen lo que esto significa en realidad.” Juliane Kaminski

Así que, si los perros pueden sonreír o no, para Kaminski no es posible, pues una expresión de boca ancha de tu lomito no quiere decir precisamente que te esté sonriendo. Pero algo está claro, son los únicos animales que conocemos que pueden seguir y comprender con éxito los gestos humanos.

¿Cómo responden los perros ante los humanos?

Un estudio publicado en la revista Current Biology probó cómo los lobos y los perros responderían a la ‘tarea imposible’ de abrir un recipiente para obtener algo de carne. Los investigadores descubrieron que mientras los lobos simplemente se alejaban cuando descubrían que no podían abrirlo, los lomitos se daban la vuelta y le daban a los humanos una mirada larga e inquisitiva, lo que sugiere que estos animales sabían que una persona podría ayudarlos a completar dicha tarea.

Otro estudio, publicado en la revista Science, encontró que tanto los perritos, como los humanos, experimentan un aumento en los niveles de oxitocina, una hormona que desempeña un papel en la vinculación social, cuando miran entre sí. Aún más intrigante, los canes que olfatean oxitocina luego pasan más tiempo mirando a los humanos.

En cualquier caso, está claro que el contacto visual es importante para los perros, como una forma de recopilar información y comunicarse intencionalmente, quizá de ahí que el corazón diga que nuestras mascotas nos están sonriendo, ¿no crees?