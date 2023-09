Mapa de maltrato animal, Iztapalapa un foco rojo

Yigit pasó los primeros años de su vida amarrado a un árbol de la alcaldía Iztapalapa.

“Estaba amarrado siempre a un árbol, si llovía, si hacía frío, si hacía calor, el perrito permanecía ahí las 24 horas del día, amarrado”. Patricia Hernández, propietaria de “Yigit”



Después de denunciar el caso ante las autoridades, Patricia lo rescató.

La historia de Valiente también se empezó a escribir en las calles de la alcaldía más grande de la capital. Mariana lo encontró con una pata lastimada.

“Dije ‘es un perro bastante noble y muy Valiente’ porque aguantó caminar bastantes calles y nunca se quejó… con la pata lastimada”. Mariana Escamilla, propietaria de “Valiente”

Los casos de Yigit y de Valiente podrían ser sólo coincidencias, pero, no es así. Mercedes Sánchez, geógrafa de la UNAM, analizó las 506 carpetas de investigación abiertas por maltrato animal entre 2019 y 2023, encontró que Iztapalapa concentra la mayor parte de los casos.

“Iztapalapa sale con 74 casos o carpetas, Gustavo A. Madero con 64, Cuauhtémoc, 41; Benito Juárez, 40; Álvaro Obregón, 38… y así nos vamos hasta el último que sería Milpa Alta con cuatro carpetas”. Mercedes Sánchez Plascencia, geógrafa de la UNAM



Elaboró un mapa del maltrato animal, donde aparecen incluso las colonias que representan focos rojos.



“Las colonias con mayor número de casos, de carpetas, fueron: San Pedro de los Pinos, Santo Tomás Ajusco, CTM Culhuacán, Álamos, Algarín, Caracol y Jardín Balbuena”. Mercedes Sánchez Plascencia, geógrafa de la UNAM



Además de revelar la cantidad de casos, el mapa pretende ser una muestra del poder de la denuncia ciudadana.

“Decidí hacer una llamada a protección animal para que le dieran seguimiento y para que atendieran este caso”. Patricia Hernández, propietaria de “Yigit”



Y también, una voz para los seres vivos que no la tienen.

“…su voz podría ser la nuestra, ellos no pueden quejarse, ellos no pueden decir ‘oye me están maltratando’, ellos no pueden ir a denunciar, ellos no pueden llamar a la policía”. Mariana Escamilla, propietaria de “Valiente”