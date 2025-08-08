Minina, la michi cajera que conquista corazones en un Oxxo de Puebla

GENERANDO AUDIO...

Minina con su uniforme del OXXO.

Minina, una gatita callejera que fue adoptada por trabajadores de un Oxxo en la colonia Bosques de San Sebastián, al oriente de la ciudad de Puebla, se ha convertido en la michi más viral del estado. Su historia conmovió en redes sociales luego de que empleados del establecimiento decidieran integrarla oficialmente al equipo… ¡con todo y uniforme!

Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando la felina acompañaba a su dueña a hacer compras en la tienda. Sin embargo, Minina no siempre quería regresar a casa y prefería quedarse afuera del establecimiento. Su cariño por el lugar fue creciendo… y también el de los clientes hacia ella.

Minina, la michi cajera más famosa de Puebla

A principios de abril de 2024, la dueña de la gatita se mudó de casa y Minina quedó en situación de calle. Fue entonces cuando comenzó a frecuentar la tienda de conveniencia, donde los clientes empezaron a alimentarla con sobres de comida y darle cariño constante.

Al notar la empatía que generaba en las personas, y su comportamiento amigable, los trabajadores del Oxxo decidieron adoptarla oficialmente. Desde ese momento, la felina no solo tiene comida segura, también un techo, una cama improvisada de cartón y una nueva familia.

Le hacen uniforme y se vuelve viral

Recientemente, Minina se volvió viral en redes sociales luego de que se difundieran imágenes de ella portando un uniforme especial de Oxxo. Con una pequeña camisita que simula el atuendo de los empleados, la gatita luce con orgullo su rol como “cajera oficial”.

Ahora descansa entre frituras, productos de limpieza, bebidas y máquinas de café, mientras recibe caricias de los clientes que la visitan. Su comportamiento sociable y tierno la ha vuelto aún más querida. Muchos aseguran que ir al Oxxo ahora es una experiencia más alegre gracias a su presencia.

El caso de Minina es un ejemplo de cómo pequeñas acciones cambian la vida de un animal sin hogar. Gracias a la empatía de clientes y empleados, ahora vive segura, alimentada y rodeada de cariño.

Su historia ha sido compartida en cientos de publicaciones en redes sociales, donde usuarios celebran la iniciativa del equipo del Oxxo y destacan lo importante que es dar segundas oportunidades a animales abandonados.

Siempre hay sistema… y la segunda caja sí está abierta

Minina se ha convertido en una celebridad local. Clientes habituales se toman fotos con ella, la acarician y hasta le llevan sobres de comida. En tono de broma, muchos aseguran que con ella siempre hay sistema y que la segunda caja sí está abierta.

Su caso ha generado comentarios positivos y ha llamado la atención de medios y activistas, quienes promueven el ejemplo del Oxxo como una historia que vale la pena replicar.