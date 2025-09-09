GENERANDO AUDIO...

Fans recuerdan con cariño a Haru Urara, tras su fallecimiento. Foto: Getty

La yegua Haru Urara murió a la edad de 29 años en Martha Farm, un establo que está ubicado en Onjuku, Chiba (Japón), donde vivía desde el año de 2013. Fue a través de redes sociales donde se compartió esta noticia.

Ella fue tan famosa, que incluso sirvió de inspiración para la realización de un personaje del popular anime y videojuego “Umamusume: Pretty Derby“, lo cual agradó aún más a los fans de la yegua.

Fallecimiento de la yegua Haru Urara

La cuenta oficial de Umamusume: Pretty Derby, en X, compartió el anuncio sobre la pérdida de Haru Urara, este martes 9 de septiembre:

“Con gran pesar comunicamos que Haru Urara falleció el 9 de septiembre. El legado del legendario caballo de carreras sirve de inspiración para el personaje del mismo nombre en Umamusume: Pretty Derby. Compartimos nuestras condolencias a todo el personal involucrado en la atención de Haru Urara.” Umamusume: Pretty Derby

De acuerdo con los reportes en algunos medios, la yegua se habría enfermado desde el lunes 8 de septiembre, por lo que un veterinario fue llamado para que la atendiera. Sin embargo, en las primeras horas de este martes 9 terminó por fallecer.

Haru Urara contaba con Yuko Miyahara , su cuidadora, quien estableció un fondo en Martha Farm para garantizar que ella pudiera disfrutar el resto de su vida en paz, masticando el delicioso raigrás donado por sus fans todos los días, destacó el sitio web Reddit.

Haru Urara en el mundo de las carreras

Haru Urara nació el 27 de febrero de 1996 en Hokkaido, hija del prestigioso Nippo Teio. Ella debutó en las pistas en 1998, aunque nunca logró un triunfo. Durante más de cuatro años compitió una o dos veces al mes, acumuló una racha de 80 derrotas consecutivas que atrajo la atención de los medios en 2003.

Inesperadamente se convirtió en un símbolo nacional en Japón y en la “estrella brillante de los perdedores”. Tras retirarse en 2004 con un récord de 113 derrotas, sorprendió en 2019 al ganar una carrera de prueba para caballos mayores.

Inspiración para Umamusume: Pretty Derby

Haru Urara sirvió de inspiración en 2021, y sirvió como modelo para un de los personajes de Umamusume: Pretty Derby. El lanzamiento global del juego se hizo en junio de 2025 y generó una gran expectativa y afecta para la yegua.

El agrado de los fans se convirtió en fondos de donación mediante “Fresh Hay Bank”, un sitio web que permitía enviar pasto fresco a caballos retirados, como ella. Hoy los fanáticos la recuerdan con mucho cariño a través de varios mensajes en redes sociales.