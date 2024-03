Mujer convierte su casa en un refugio para 400 gatos y 22 perros

Mujer habilita su casa como refugio para perros y gatos. Foto: Reuters

Una mujer convirtió su casa en un refugio para 400 gatos y 22 perros, en Unotv.com te contaremos más acerca de esta iniciativa.

Conoce la historia de Houda Bouchahda, quien con 42 años ha convertido su casa en un refugio para cientos de animales.

[Te puede interesar: 5 animales que no deberías tener como mascotas según expertos ]

Mujer convierte su casa en un refugio para perros y gatos

Foto: Reuters

Originaria de Túnez cada día atiende a perros y gatos heridos, demostrando que se trata de una acción llena de amor y expresado por ella “un vínculo de una madre con sus hijos”.

Ver más

“Actualmente tengo 400 gatos y 22 perros. Intento ofrecerles lo que no tienen en la calle: seguridad, comida, calor y agua potable, lo que significa que tienen comida para el desayuno y la cena”, señaló a la agencia de noticias Reuters.

Ver más

La mujer les dio refugio debido a que la calle “no tuvo piedad con ellos”, además de la gente, incluso al estar en la calle estuvieron expuestos a peligros y daños.

Houda Bouchahda recibe apoyo de particulares, asociaciones y de los propietarios de la casa que ha convertido en refugio. El año pasado, en 2023, creó un crowdfunding que le permitió mudarse con los animales a una casa mejor.

Además dice que cuidar de varios animales es cansado y genera mucha culpa ya que no importa lo que haga con ellos, sigue sintiendo que no hace lo suficiente. Cuando los recursos no están disponibles y un gato se enferma lo lleva al veterinario, pero señala que se agota psicológicamente y descuida a los demás.

Ver más

Además Bouchahda describe que la han criticado algunos familiares y personas ajenas por tener la misión de ayudar animales, pero esto no hace que renuncie a su cuidado.

“Mi objetivo en la vida es salvar a todos los gatos de Túnez, especialmente a los de la calle que merecen atención. Sin embargo, no traeré a todos los gatos que encuentre en la calle, solo a aquellos que lo necesiten: aquellos con discapacidades, enfermedades, accidentes o que requieran medicamentos”, dijo.

Foto: Reuters

La situación en Túnez con los animales callejeros es complicada ya que no hay leyes que protejan a ellos, los lugares comunes en las zonas urbanas y rurales incluyen perros y gatos callejeros, animales de trabajo como burros y mulas, que cargan cosas pesadas en malas condiciones.

En años anteriores, las autoridades de algunas ciudades comenzaron campañas para matar perros callejeros, una medida que fue condenada por grupos defensores de los derechos de los animales, que abogan por soluciones humanas, pero los programas de esterilización se enfrentan a limitaciones financieras y médicas.