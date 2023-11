Mujer pasea a un hombre como si fuera su perro en las calles de Valencia

Mujer pasea a hombre como si fuera su perro. Foto: TikTok Tania López

En Unotv.com te contamos la historia de una mujer que pasea a un hombre como si fuera su perro en las calles de Valencia, te contamos los detalles.

Las redes sociales viralizan momentos random que parecieran ser sacados de la ficción, tal es el caso de uno muy extraño en el que se ve a una persona fingiendo ser un perro, esto ocurrió en las calles de Valencia.

Mujer pasea hombre como si fuera su perro

Una usuaria de la red social, TikTok captó este momento hace unos días por las calles de España. El 24 de noviembre pasado mientras todo pasaba con normalidad en la calle Colón de Valencia, al centro de la ciudad, se presenció el momento.

El video fue subido por Tania López, usuaria de TikTok que únicamente usó algunos hashtags como “Valencia” y “Perro humano”. El metraje cuenta con 2.5 millones de reproducciones, 198 mil likes y miles de comentarios.

Junto a la entrada del metro en la zona de Ruinas,una mujer llevaba a un hombre amarrado con una correa como si se tratara de un perro siendo paseado y ella la dueña, algo que le pareció muy curioso a la persona que grabó.

La escena parece satisfacer alguna fantasía o como parte de un reto, pero eso no quita lo extraño que les ha parecido a los usuarios y a la gente alrededor.

La escena viral muestra a una mujer y un hombre (aparentemente menos que ella), los dos con ropa oscura, la chica caminando en dos piernas, mientras que él tenía todas las extremidades en el suelo y una correa en el cuello.

El joven actuaba como un perro, imitando los gestos y se movía de igual manera; se metió a su papel que intentó morder a la chica, quien fungía como su dueña. También lo que hizo fue frotarse con un faro y levantó la pierna como un gesto de marcar territorio como si fuera a orinar.

Los jóvenes estaban haciendo este “show” sin importar que la gente los viera o que los estuviera grabando con sus celulares.

Incluso una mujer se acercó a la chica que llevaba al joven y le recriminó dicho acto, pero esto no pareció importarle ya que la escena no paró ante el reclamo. Incluso el hombre que actuó como perro olió a una señora que pasaba cerca.

Por supuesto que los comentarios de este momento no se hicieron esperar por parte de los usuarios.

“El perro que no ladra, pero muerde”, “No hay emoji que describa mi cara ahora mismo”, “Será que tiene el fetiche de ser humillado o que es masoquista o algo así”, “Necesito saber qué le ha dicho la señora”, “Si mi futura relación no va a ser así, no la quiero”, “Vivimos en una simulación”, “Qué lástima, se creen graciosos y lo que dan es pena”, “En fin, cosas que pasan en Valencia”, “¡Estoy flipando”, fueron algunos de los comentarios destacados.

Incluso hay otro video en el que el chico intenta morder a su “dueña” y la persigue, además de que se acerca a dos señoras y continúa su camino con orgullo.

Condición Trans-especie

Si para ti es nuevo este concepto, te explicamos de forma sencilla. Se trata de hombres o mujeres que se llegan a sentir como gatos, perros, disfrazándose y actuando como dichos ejemplares. Básicamente, estas personas no se identifican como seres humanos, sino como animales.

El youtuber que pagó por ser perro

Un youtuber llamado Toco, contó que su sueño desde niño era convertirse en perro.“Recuerdo haber escrito en mi libro de graduación de la escuela primaria que quería ser un perro y caminar afuera”. Hoy, lo conocemos como hombre que se convirtió en perro, pero el trayecto fue difícil en todos los sentidos.