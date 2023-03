Einblick einer Behandlung beim Pferd. Zu Beginn massiere ich das Pferd an den Punkten wo es verspannt ist und muskuläre Verspannungen hat. Das erkenne ich durchs ab Tasten und fragen die ich dem Besitzer stelle.💚💚 Massage dauert ca 30 Minuten. 💚💚 Ich schaue mir die Stellen genau an und massiere sie so lange aus bis sie gelockert ist und im Anschluss schaue ich mir an wie das Pferd läuft und verwende dann Chiropractic an den Stellen die ich vorher massiert habe. 💚💚 Und zum Schluss schaue ich mir an wie der Besitzer auf seinem Pferd sitzt und frage nach ob es besser ist.💚 Insight into a treatment in the horse. At the beginning I massage the horse at the points where it is tense and has muscular tension. I recognize this by feeling and asking the owner questions.💚💚 Massage takes about 30 minutes.💚💚 I take a close look at the areas and massage them until they are loosened up and then I watch how the horse walks and then use Chiropractic on the areas that I massaged before.💚💚 And finally I look at how the owner is sitting on his horse and ask if it’s better.💚 #chiropractic #tiktokusa #foryou #animals #chiropractortiktok #horses #horse