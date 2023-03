21 cachorros; la gran cifra que tuvo en parto una Gran Danés. Foto: Getty

Si bien el Bulldog Francés se ha convertido en el favorito de los estadounidenses, en dicho país, otro perro se ha ganado el corazón de la gente. Pues una Gran Danés dió a luz a 21 cachorros, en ¡27 horas! Y sin duda, el hecho hace que enseguida te quieras enterar de los pormenores.

¿Cómo se llama la Gran Danés que dio a luz a 21 cachorros?

Esta bella historia trascendió en medios de Estados Unidos, la fuente proviene de WVVA, afiliada de CNN, quien dio a conocer la historia de la Gran Danés y sus 21 cachorros. Ella se llama Namine, tiene apenas dos años y tuvo que pasar un enorme trabajo de parto, pues no sólo por que salieron de ella más de una docena de lomitos bebé, si no por que tuvo que esforzarse durante 27 horas para terminar todo el trabajo.

Tanya Dubbs es la dueña de esta perra, y comentó que obviamente al final de todo el proceso estaba casi casi en shock, pues si bien se sabe que las camadas de los perros suelen ser de 4, 5 o hasta 7 animalitos, pocas veces se llega a saber que la cifra llega a 21.

La dueña de la Gran Danés destacó que está en su mente vender a los 21 cachorros, esto luego de que sean destetados de su mamá; asimismo, también planea donar lo obtenido por el primer perrito vendido al Refugio de Animales del Condado de Tazewell.

¿Por qué se vendrá a los perritos?

En realidad, no se tiene certeza por qué Tanya Dubbs quiere vender a los perritos, quizá se deba a que la inflación pega al alimento de mascotas, tal vez no tiene suficiente capacidad económica para encargarse de todo, o a lo mejor simplemente no tiene el espacio que estos peluditos necesitan.

Perritos nacidos de la Gran Danés, serán vendidos. Foto: Getty

¿Quién ha tenido más cachorritos, tras un parto?

En 2004, se dio a conocer que una mastín napolitana tuvo por cesárea, a 24 cachorritos, marcando un récord mundial absoluto de lomitos nacidos en un solo trabajo de parto. La marca anterior la tenían una dálmata de nombre Melody y una bulldog americana llamada Minnie, ambas con camadas de 19 perritos.

¿Cuáles son las características del Gran Danés?

Hill’s Pet Nutrition, una marca de alimentos premium para mascotas respaldados por la ciencia, destaca las principales características del Gran Danés, así como la ejemplar que tuvo a 21 cachorros y de la cual acabas de leer. Entre los rasgos, están:

Ya sea macho o hembra pueden pesar hasta 54 kilos

Pueden llegar a medir como mínimo unos 81 centímetros

Su pelaje es corto y liso

Necesitan hacer ejercicio, de 20 a 40 minutos por día

Suelen tener mucha energía

Su promedio de vida es de 6 a 8 años

Tienen mucha tendencia a babear

No ladran tanto

El Gran Danés es considerado un caballero gigante, son moderadamente juguetones, cariñosos y tienen una gran relación con los infantes; además, se consideran como el protector de la casa. También se caracterizan por tener buena convivencia con otras especies de animales.