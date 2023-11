Navidad 2023: cuida a tus mascotas de estos peligros navideños

Cuida a tus mascotas de peligros navideños. Foto: shutterstock

Recientemente te hablamos de las razas de perros que son muy sensibles al frío, tomando en cuenta el cierre del año, y con la pronta llegada de la Navidad 2023 cuida a tus mascotas de peligros navideños, sí así como lo leíste, pues aunque no lo creas hay ciertas cosas que no has tomado en cuenta y que podrían ser un riesgo para tu michi, lomito, etc.

A las mascotas les llama la atención los adornos navideños. Foto: Getty

Peligros navideños para las mascotas

En esta fecha cuida a tus mascotas de peligros navideños para que tengan una linda convivencia en esta época del año. Aquí te van algunos tips que debes tomar en cuenta:

Evita estrés en las mascotas: todo lo que haga ruido severo, así como luces muy llamativas van a propiciar. Ejemplo de esto son las series musicales del árbol o de las que se ponen afuera de las casas. La combinación de música, alto volumen y luces juegan un factor importante en el comportamiento de las mascotas. Se recomienda usar un tono sutil y luz suave. También evita dejar los cables de estos accesorios por el suelo, ya que podrían ser jalados con el pasar de tu peludo

Evita daño a la salud: cuando coloques tus adornos ten en cuenta que no queden al alcance de tu perrito o gatito, ya que les puede llamar la atención y tratar de alcanzarlo o jalarlo. Además, también pon adornos que no tengan gachos o seguros filosos; una opción es utilizar hilo para colgar tus accesorios ligeros (o que no sean muy pesados)

No hay que dejar al alcance de las mascotas los adornos navideños. Foto: Getty

Cuida los oídos de tu mascota: una de las tradiciones en Navidad es la quema de fuegos pirotécnicos, pero esta actividad lastima la audición de tus mascotas, de ahí que los veas nerviosos, ladrando o huyen a un lugar más silencioso

Pon atención con las plantas: en Navidad es común poner en nuestras casas algunos lirios, un muérdago o flores de Nochebuena, y aunque decorativamente se ven lindas, si las dejas al alcance de tus peludos y llegan a comérselas, esos resultan ser productos tóxicos para ellos, e incluso serían fatales

¿Qué comportamientos debo vigilar de mi mascota en Navidad?

Ya lo sabes, cuida a tus mascotas de peligros navideños para que su salud no se vea afectada; aunque también sabemos que a veces son traviesos y no siempre puedes andar detrás de ellos, así que aquí te van unos tips para que cheques su comportamiento en cualquier instante y sepas si algo anda mal:

Comienza a jadear

Va de un lado a otro

De pronto se ve agresivo

Ladra más de lo usual

Empieza a babear

Destruye todo lo que ve a su paso

Se pone muy inquieto