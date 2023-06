Viralizan a perrito cacha a su dueña acariciando a otro. Foto: @karencanonutricion

¿Creías que sólo tu pareja es tóxica? Pues para muestra, un botón; esto luego de que un perrito cacha a su dueña acariciando a otro perro y su reacción se ha volvió tremendamente viral, luego de se captara el video del momento exacto en que dicha acción se genera y luego lo que terminó siendo el desenlace, lo cual no sólo sigue generando reproducciones, sino comentarios también.

¿De qué trata el video del perrito que cela a su dueña?

Vamos por partes. Todo comenzó hace tan sólo tres días, cuando Karen Cano, una usuaria en TikTok publicó un video que jamás pensó lo extremadamente viral que se volvería, pues la versión del perrito que cacha a su dueña acariciando a otro perro, terminó siendo adorada por todos los cibernautas que vieron la grabación.

En las imágenes se puede apreciar que una persona está en el interior de un vehículo, y se pone a grabar a una joven que está adentro de un establecimiento que tiene cristales y ahí se le puede ver acariciando a un lomito al que se encontró, y éste se regocijaba por el cariño y apapachos que ella le brindaba.

Al tiempo que se registraba ese acto de amor, la cámara giró hacia la derecha, y en el asiento del copiloto estaba la mascota (hasta donde aún sabemos) de la joven; ahí, con unos ojos rasgados y que se hacían cada vez más chicos, el lomito se les quedaba viendo. Guardaba una posición quieta y se le veía concentrado fijamente en lo que estaba pasando.

¿Cómo reaccionó el perrito celoso?

¡No me toques! ¡No te me acerques! ¡Aléjate! ¡Vete! Sin dudas estas abrían sido las palabras que hubiera dicho si podía el perrito que cacha a su dueña acariciando a otro perro, pues su reacción así lo hacía ver, ya que cuando su humana se le acercó para acariciarle la carita, el can simplemente se movía y se quitaba para no recibir el gesto.

¿Qué comentaron los usuarios sobre el video?

Prácticamente todo mundo amó la reacción del lomito celoso, quizá más de uno pensó en una comparación con su pareja. Entre los comentarios podemos ver:

Trotamundo Patadeperro: hasta hace los ojitos más chiquitos para observar la indignación jajaja

Xanalth González: el perro: me engañaste frente a mis ojos y todavía tienes el descaro de venir como si nada, ¡no me toques!

Reina García: el perro: a mí no me toques, vete a acariciar al otro

Eli Jmnz: el perro: infiel ¡no necesito tus caricias!

Richard López: el perro: no me toques, que no tengo fiebre

Gema: firu: lávate las manos mi ciela, me cuesta mantener mi cabello sedoso

Y sí, en sólo 2 días de haberse publicado este video, ya lleva más de 6 millones de reproducciones, más de 800 mil “likes” y más de 5 mil comentarios.

¿Mi perro puede celarme?

Obviamente, ante la acción del lomito celoso, nos preguntamos si de verdad nuestra mascota puede experimentar ese sentimiento y expresarlo mediante su desenvolvimiento. Encontramos que, de acuerdo con la BBC, unos científicos de California descubrieron que los perros sintieron celos cuando sus dueños acariciaban a un peluche frente a ellos.

El experimento se le realizó a 36 perros los cuales fueron grabados en sus casas mientras sus propietarios los ignoraban y en cambio prestaban atención a tres objetos, un perro de peluche que parecía de verdad, una cubeta y un libro.

Los resultados mostraron que los lomitos se pusieron celosos cuando los dueños se mostraron cariñosos con el peluche al que consideraban otro perro; así que para el perrito viral de TikTok, sin duda podemos definir que la ciencia respalda que sí se puso celoso.