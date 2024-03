Perrito Messi de Anatomía de una caída llega a los Premios Oscar 2024

Messi está en los Oscars. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos que Messi, el border collie, estará en los Premios Oscar, checa los detallles.

Messi, el border collie que se robó los corazones por su actuación en Anatomía de una caída, es una de las personalidades que más ha dejado en estos Premios Oscar, al llegar a la ceremonia.

Toda la atención comenzó en Cannes, cuando la cinta comenzó su recorrido en el círculo de premios llevándose la Palma de Oro, y en el que Messi se llevó su propio galardón no oficial, el Palm Dog.

Perrito Messi llegó a los Oscars 2024

El perrito Messi llegó a los Premios Oscar a pesar de no ser los favoritos y es que se pensaba que el can no llgaría debido al proceso del Premio.

Messsi llegó a los Premios Oscar, a pesar de no esperarse debido a los intentos de varios estudios por no tenerlo en la ceremonia, el border collie, no estaba previsto a aparecer en los premios, pero sin duda su ausencia se habría hecho notar.

Desde el estreno de la película en el festival de Cannes, Messi se convirtió en una verdadera sensación y acaparó miradas allí donde fue a promocionar ADUC.

En los últimos días, durante la previa de los Oscars, la historia se repitió en Los Ángeles y se lo pudo ver el perrito compartiendo almuerzos y conferencias de prensa con grandes estrellas de Hollywood. Incluso participó de la sesión de fotos oficial.

La fama de Messi

En Francia comenzaron las entrevistas, pero en Estados Unidos se ha tenido una atención mayor y más allá de lo que había anticipado Laura Martin, quien es la dueña y entrenadora del perrito.

El can tuvo una actuación catalogada como muy emocional, convirtiéndolo en uno de los personajes favoritos de este año. Messi fue de visita a Los Ángeles de manera breve, aprovechando al máximo.

Messi estuvo en una conferencia de prensa y posó en fotografías con Olivia Wilde para una lectura en vivo del guion de la cinta, además de estar descansando en Venice Beach donde rindió homenaje a Baywatch.

Messi estuvo en el almuerzo de los nominados a los Oscar, donde estuvo con el actor Ryan Gosling, quien se rindió ante las patas del perrito, además estuvo con Billie Eilish, con quien se abrazó y llenó de cariños, además de que se encontró con Bradley Cooper, con quien también demostró una conexión.