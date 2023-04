Perro juega con unos niños a jalar la cuerda y causa risas en redes

El lomito sorprendió al jugar a jalar la cuerda. Foto: @gela_750

Los animales generalmente causan sensación y risas en redes debido a algunos comportamientos especiales, como es el caso de este perro que juega con unos niños a jalar la cuerda, un video que se ha vuelto viral.

Un lomito es el protagonista de uno de los momentos más virales de la semana en TikTok debido a que se integró con unos niños para jugar a la cuerda de manera cómica y como uno más de los pequeños.

Algunos perros tienen comportamientos propios de un niño o humano, destacan algunos que pareciera están cerca de hablar o los que se desenvuelven en ambientes específicos en los que no es común ver animales.

En el video se puede ver a unos niños que están jugando a tirar de la cuerda, pero el momento cómico llega cuando un perro negro de talla mediana se acerca a los pequeños y se integra al juego en dos patas y ayudando a jalar.

Uno de los niños siente la llegada del perro y trata de quitarlo de encima, pero el lomito no se aleja y continúa en su intento por ayudar.

El video ha aparecido constantemente en TikTok a través de cuentas de distintos usuarios, no se sabe mucho sobre el contexto, pero es una acción que ha provocado la risa de muchas personas que lo han compartido y comentado.

El perro sorprendió por su ocurrencia al querer ser parte de este divertido juego al ver que los pequeños la pasaban bien.

Este perrito se une a otro que parecía disfrutar de otro juego de cuerda en un video viral en TikTok hace algunos meses.

El usuario de la red social @_jeremy132_ compartió un breve video en el que se ve a una persona levantando una cuerda para que otra la salte, pero en uno de los extremos sorprendió ver a un pequeño perro.

El lomito mueve en círculos la cuerda para que el que se presume como su dueño pueda saltar, el hecho resultó ser poco común que se decidió registrar en video, mismo en el que se puede ver que los involucrados lo tomaron con humor.

El video cuenta con 1.2 millones de likes, cerca de 9 millones de reproducciones y miles de comentarios positivos al ver a este perrito divertirse.

“Los animales son muy inteligentes”, “qué lindo el perrito que juega a la cuerda”, “ese perrito sabe jugar”, fueron algunos de los comentarios que demostraron el amor hacia los animales.

Otros usuarios comentaron que sus perros no pueden hacer eso y lo tomaron con humor, “Cómo hago para actualizar el software de mi perrito”, “el mio no tiene esa actualización”, “mi perro solo se come a las gallinas”.