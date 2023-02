Los perros están presentes en la música. Foto: Getty Images

Los perros son, indudablemente, los animales que nos han acompañado en las más diversas travesías en las que nos embarcamos y el mundo del arte no ha sido ajeno a ellos. A través de la historia de la humanidad, creadores los han plasmado a través de un pincel, retratado con una cámara fotográfica o les han dedicado algunas letras en sendas poesías, cuentos, novelas y hasta canciones.

Desde la lejana iconografía cristiana, pasando por el Renacimiento para llegar a la edad moderna, los perros han quedado plasmados en obras de arte como “Niños con mastines” de Francisco de Goya o “Las pruebas de Moisés” de Sandro Botticelli.

En el mundo de la música, los de cuatro patas, trufa húmeda y rabo juguetón siempre han estado presentes y bandas contemporáneas de la talla de The Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin y hasta Mecano les han dedicado melodías y letras.

Los perros han pasado a formar parte del imaginario popular y la música se ha encargado de retratarlos a través de la vida cotidiana y las más diversas connotaciones afectivas, sociales y, por supuesto, de cuidado y bienestar animal, que giran en torno a ellos.

Te recomendamos 8 canciones que versan sobre los mejores amigos del ser humano, aquellos que según estudios nos acompañan desde hace más de 12 mil años, aunque algunos más aseguran que su domesticación se dio hace unos 30 mil años… El debate e investigaciones continúan.

1. Seamus, de Pink Floyd

Si bien no es uno de los mejores temas de la banda comandada por David Gilmour, Nick Mason, Roger Waters y Richard Wright, es emblemático, pues en él “canta” un perro.

A lo largo de la canción, estilo blues, un aullar y ladridos se hacen presentes para acompañar la guitarra y voz de David Gilmour.

El encargado de dar vida canina a este tema, el cual está incluido en el álbum Meddle (1971) fue, precisamente, Seamus, mascota de Steve Marriott, líder de Humble Pie y de Small Faces.

La letra, sencilla, narra un instante cotidiano en la vida de un hombre que, mientras se encuentra en su cocina, escucha a su viejo sabueso llorar en su patio, mientras el sol va cayendo al atardecer.

En su versión en vivo, llamada “Mademoiselle Nobs”, incluida en la icónica película documental “Pink Floyd: Live at Pompeii” (1972), se escucha a Waters tocando la guitarra eléctrica y a Gilmour en la armónica, acompañados en los aullidos y ladridos por la perrita Nobs, de la raza borzoi, cuya amiga humana era Madona Bouglione, hija del director de circo Joseph Bouglione.

2. Callejero, interpretada por Salvador y los Eones

“Callejero” es quizá la canción más emblemática que versa sobre los perros, en este caso un “callejero” cuya “filosofía” era la libertad.

“Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro; nuestro y de la calle que lo vio nacer”. Fragmento de Callejero.

La canción, escrita por Alberto Cortez, narra la historia de “Fernando”, un querido can que vivía en las calles de Resistencia, provincia de Chaco, Argentina, y que tristemente murió atropellado.

Debido a la poesía que el juglar Cortez desarrolló en torno a “Fer”, de quien incluso hay una escultura en la casa del Gobierno de Chaco, diversos grupos y bandas de rock la han retomado dándole su particular toque.

Una de las versiones más emblemáticas es la que canta Salvador, vocalista de la cuasi mítica banda mexicana La Castañeda, con su proyecto “alterno”, Salvador y Los Eones, al más puro estilo de lo que él mismo llama “bolero gótico”.

3. Ojos de perro, de Attaque 77

“No tengo bandera ni nación, no hablo tu idioma, soy un animal. Vivo y muero en cualquier lugar”, canta la emblemática banda argentina de punk, Attaque 77, en la canción “Ojos de perro”, un verdadero himno para los amigos de cuatro patas y trufa húmeda.

La canción, que versa sobre un can que anda por la vida, como todos los demás, con el “corazón abierto” y el instinto en alerta para saber cuándo ladrar, fue escrita por el exvocalista de la banda Ciro Pertusi y Mariano Martínez.

“Ojos de perro” está incluida en el álbum de Attaque 77 llamado “Antihumano”, el cual vio la luz en el año 2003 bajo el sello BMG Ariola y el cual contiene, también, la popular “Arrancacorazones” que, en Spotify, suma más de 73 millones de reproducciones.

4. Insensibilidad, de Ska-P

Ska-P lanzó “Insensibilidad” en 2002 como un claro mensaje en contra del maltrato animal.

La banda de Vallecas, España, se caracteriza por sus letras de denuncia y, en este caso, el tema es un llamado a no comprar mascotas, adoptar y no abandonarlas.

“Miles de animales, son las víctimas mortales de unas mentes anormales que no tienen sensibilidad”, canta Roberto Gañán Ojea (Pulpul) en la rola que fue incluida en el gran álbum “¡¡Que corra la voz!!”.

“Cómo eres capaz de abandonar a un amigo tan leal sabiendo cuál es su final”. Fragmento de “Insensibilidad”.

Ska-P es una banda del género musical que ensalza en su nombre. Formada en 1994, ha visitado México en diversas ocasiones, Vive Latino incluido. En Spotify suma alrededor de un millón 136 mil oyentes mensuales, todo un récord para una banda del género el cual aderezan con un poco de punk.

5. Perros Urbanos, de Roberto Hurtado, “El teacher del rock”

Roberto Hurtado es un cantautor de Tijuana, Baja California, conocido en los bajos mundos del rock and roll como “El teacher del Rock”.

Famoso por sus líricas, las cuales deja plasmadas en los oídos de la banda que a diario se traslada en el transporte público de la ciudad fronteriza, Roberto le canta, también, a los perros.

“Perros Urbanos”, composición del máster del rock tijuanense, nació de la visión que tuvo de un perrito “callejero”, el cual saciaba su sed en un charco.

La canción, dedicada a los perros que nunca encuentran el amor y que habla de la empatía que hay que tener hacia ellos, es un verdadero himno que busca crear conciencia en torno al abandono animal.

6. Black Dog, de Led Zeppelin

Perro Negro es una de las canciones más emblemáticas del rock a nivel global. El tema está incluido en el álbum Led Zeppelin IV, el cual vio la luz en 1971. Como sencillo, fue un verdadero éxito en Estados Unidos, llegando a los primeros lugares de las listas.

El sencillo de “Black Dog”, el cual en su lado B contiene la gran “Misty Mountain Hop”, tiene como portada, precisamente, la ilustración de un gran perro de orejas puntiagudas.

La canción es una de las obras maestras de la música contemporánea, pues el riff de guitarra, serpenteante, de Jimmy Page es uno de los más complicados y extraordinarios, el cual, prácticamente, se comunica con la voz de Robert Plant en un ejercicio de respuestas líricas constantes que parecieran nacer de la espontaneidad.

Narra la historia, esa que no está sustentada en algún libro de texto, que cuando Page, Plant y compañía grababan y componían en una mansión de Hampshire, Inglaterra, un perro labrador negro se acercó a ellos para entablar amistad y, de paso, buscar algo de comida, lo que los habría inspirado a la hora de bautizar su nueva y compleja canción.

7. Perro Lanudo, de Los Rockin Devil’s

Sin lugar a dudas, uno de los temas clásicos y más escuchado que versa sobre los mejores amigos del hombre es “Perro Lanudo”, de los Rockin Devil’s, el cual abre con unos buenos ladridos.

“Cada vez que yo voy a tu casa por ti se me acerca tu perro y viene a mí. Ese perro lanudo que empieza a ladrar. Le digo: baja tus patas, que me das mucha lata”. Fragmento de Perro Lanudo

La canción de rock más divertida sobre perros es obra, en español, de los Rockin Devil’s, banda originaria de Tijuana que popularizara el “a go-go” en la década de los 60.

La versión mexicana de “Shaggy Dog” de Mickey Lee Lane, sigue siendo un éxito y es interpretada por decenas de bandas que ponen a bailar a quien la escucha debido a su pegajoso ritmo.

El tema, el cual también encanta a más de un niño, forma parte del clásico “Éxitos a Go Go con Los Rockin Devil´s”, que vio la luz en 1966 y fue editado por Orfeón.

“Quítate ya de aquí, perro lanudo. Déjame estar solo con mi novia. Si te quitas de aquí te doy un hueso, sí“. Fragmento de Perro Lanudo.

8. Perro negro y callejero, del Three Souls In My Mind

“Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar, no tengo conciencia ni tengo hogar. Yo soy un perro negro y callejero”, canta Alex Lora en “Perro Negro y Callejero”, un tema en el que el bajo sobresale y se acopla a la perfección con los aullidos que se hacen presentes.

La rola salió a la luz en 1976 y fue incluida en el álbum Chavo de Onda del Three Souls In My Mind, banda que actualmente sigue tocando ya sin Alex Lora, quien, ahora, comanda El Tri.

Sobre la canción existe un debate sobre su originalidad, ya que la melodía es similar a la de la canción “Uno Ino” del guitarrista Harvey Mendel. El tema del estadounidense vio la luz en 1972.

Pese a todo, la rola es uno de los grandes temas del rock en México que versan sobre los amigos de cuatro patas y rabo juguetón.