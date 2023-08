A perrita le hacen vaporizaciones y le dan miel con limón para el resfrío, no alcanzó para el veterinario 

Ve el video de esta perrita y sus vaporizaciones. Foto: @laurasantana20

En Unotv.com te contamos de una perrita a la que le hacen vaporizaciones y le dan miel con limón para el resfrío, conoce los detalles de esta historia.

TikTok está lleno de momentos especiales para las mascotas, hay videos que presentan perros rescatados, haciendo cosas extraordinarias o algunos que se curan de un resfriado como es el caso de este lomito.

La usuaria @Laurasantana20 publicó un video que actualmente cuenta con 2.8 millones de reproducciones, más de 237 mil likes y miles de comentarios reaccionando a algo curioso y gracioso que hicieron con su perro.

En el video se puede leer “cuando no hay para el veterinario”, junto a emojis riendo y sacando la lengua y se puede ver a un perrito siendo cargado en la cocina.

El lomito está haciendo vaporizaciones con para mejorarse de un supuesto resfriado, los famosos “remedios de la abuelita”.

Además de mostrar medicamento a base de mentol y eucalipto que hará que el lomito se mejore de su enfermedad.

Pero además algo curioso es que aparece una señora sirviendo miel en un vaso y posteriormente se la da a su perro con un poco de limón.

En la escena final se le puede ver al perro recibiendo las cucharadas de este remedio casero que está presente en muchas casas, el lomito con un poco de ayuda las toma como un buen chico que busca mejorarse.

Ante este video, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar, algunos llenos de comedia y otros contando algunas anécdotas y reacciones relacionadas.

“El perrito: Me la estoy pasando bien raro”, “Cuando tuvimos Omicron mi perrito estornudaba y tosía, le dimos manzanilla, le pusimos su collar de limón y se curó”, “Literal remedios caseros para la tos de perro”, “Yo pienso que a veces ellos recogen las malas energías y se enferman, yo de volada los barro con un huevo como si nada”, “Mi perro tenía tos y le di zacate limón, eso lo curó”, fueron algunos de los comentarios destacados en la publicación.

¿Cómo se contagian los perros de resfriados?

Los perros pueden enfermarse de resfriado y enfermedades respiratorias, pero las mascotas no se contagian de los mismos virus que las personas, la mayoría de los virus que se desarrollan en humanos no son zoonóticos, es decir que no se transmiten a los animales.

Tu mascota puede enfermar por estar en entornos sociales y al estar rodeada de otras mascotas, la mayoría de los virus se pueden tratar o prevenir mediante vacunas o medicamentos.

De acuerdo con la Universidad Autónoma de México, se pueden hacer vaporizaciones para los perros, además de té de manzanilla para calmar su tos e irritación de garganta.

Además la miel se recomienda de manera natural para que su garganta se suavice, aunque no se recomienda con limón debido a que en exceso puede dañar su salud.