¡Hasta en los perros hay razas! Abren en California club privado para perros

Los perros se lo pasan en grande en DOG PPL, un parque canino privado para miembros en Santa Mónica, en Los Ángeles, donde los perros y sus dueños socializan y disfrutan de comodidades de alta gama en lo que se ha denominado “Soho House”.

Por una cuota de membresía de 120 dólares al mes (cerca de 2 mil 200 pesos), los perros tienen acceso a un lugar limpio y lujoso para pasar el rato y son vigilados por cuidadores llamados “rufferees“, que intervienen si alguno de los perros se emociona demasiado.

DOG PPL fue fundada hace dos años por los amigos Alex Esguerra y Liam Underwood, después de que se sintieran frustrados por la escasez de parques para perros limpios y seguros en Los Ángeles.

En este lugar los humanos son invitados de su perro, quien es el miembro, por lo que pueden experimentar la comunidad y las comodidades.

Los perros que tienen la suerte de obtener una membresía en DOG PPL deben pasar por una prueba de temperamento para asegurarse de que su comportamiento sea adecuado para estar cerca de otros perros y personas.

“No saltan aros ni tienen que pararse sobre sus patas traseras ni nada por el estilo”, explica Keitel Frankle, experto en comportamiento canino y director de operaciones de seguridad de DOG PPL.

“Es un lugar mucho más identificable que ir a Soho House. No hay pretensiones… Ha facilitado muchas cosas de negocios y personales. Sí. Conocí a una chica realmente bonita aquí”, añadió.

Para Olga Plaksina, que asiste con su perro Bimba, el club proporciona un lugar seguro para que su perro juegue mientras ella trabaja o socializa.

“Bueno, a ella le gustan todos los perros que la rodean, le gusta jugar todo el tiempo. Y me importa que esté segura aquí. Así que para mí, es muy importante. Y controlan a todos los perros, para comprobar su temperamento y carácter, qué tan agresivos son o no. Entonces, sobre todo, tenemos perros amigables… Me gusta poder trabajar desde aquí. Hay Wi-Fi y puedes tomar un café. Esto es genial, no solo para los perros, sino también para las personas”,

añadió.