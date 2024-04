Escuela de perros guía ofrece recorridos para acariciarlos y desayunar con los ojos vendados

El 24 de abril del 2024 se celebra el Día Mundial de los Perros Guía, nobles animales que ayudan a cambiar la vida de las personas que padecen de ceguera.

¿Quieres saber cómo entrenan a estos canes en la Ciudad de México? Unotv.com se lanzó a un recorrido y tiene para ti los detalles.

Te decimos cómo entrenan a los canes. Foto: Diana Ramos

La Escuela de Entrenamiento para Perros Guía está ubicada en Avenida Canal Nacional número 1075 de la colonia Coapa, en la alcaldía Coyoacán; ahí se ha logrado organizar recorridos de concientización.

Además de ser una actividad educativa, les permite a los miembros de esta desayunar con los ojos cerrados para comprender solo una de las dificultades del día a día en la vida de una persona ciega, además de otras actividades

“Esta institución se creó con la finalidad de contribuir al bienestar, independencia y movilidad de personas ciegas por medio de dos programas: la rehabilitación inclusiva y la donación de animales de apoyo” Silvia Lozada, fundadora

¿Cómo los entrenan?

Silvia Lozada. Foto: Diana Ramos

El proceso de entrenamiento consiste en varios procesos y filtros donde se comienza con la crianza responsable, la selección de los papás caninos, cuidando su etapa de reproducción, gestación, parto y lactancia, y brindando estimulación temprana.

Después sigue el proceso de socialización, en donde tú puedes colaborar como voluntario para acariciar y convivir con estos animales, o también podrás adoptar a uno de ellos por un año, para posteriormente entregarlo a sus entrenamientos especializados.

Así se adapta a la persona a la que ayudará

Una vez que dejan el hogar de sus adoptantes temporales, desarrollarán una habilidad llamada desobediencia inteligente, la cual consiste en que si el humano le da una indicación que ponga en peligro su integridad, ignorará la instrucción y buscará una opción más adecuada en donde esté a salvo.

“En el entrenamiento especializado, aprenderán a utilizar su arnés, a desviar los obstáculos que encuentren el camino y a seguir comandos. Llamamos a los humanos para formar un binomio, que es la unión de la persona ciega con su compañero canino” Katia García, colaboradora de la institución

Al asignar un compañero, el entrenamiento sigue en pareja. Las personas ciegas tendrán que permanecer cuatro semanas en las instalaciones para que un entrenador les ayude a familiarizarse con su can y descubrir si son adecuados el uno para el otro.

Foto: Diana Ramos

Golden retriever y Labrador son las dos razas que más se usan para el entrenamiento debido a que son muy sociables y de temperamento apacible, inteligente y cariñosos. Tienden a llevarse bien con los extraños, además de que se adaptan fácilmente a los distintos climas de nuestro país y Latinoamérica.

Es necesario trabajar con estas especies para que no se corra el riesgo de que sean demasiado protectoras o agresivas y le causen algún daño al usuario.

Primero es importante aclarar que la persona tiene que ser completamente ciega, tener baja visión y que su condición le impida desplazarse; además de que debe de tener entre 18 y 55 años.

El candidato tiene que estar estudiando o trabajando y tener la necesidad de salir diariamente de casa; debe de recibir rehabilitación en orientación y movilidad o en uso del bastón blanco.

Si se cumple con estos requisitos, hay que hacer su solicitud de manera personal para llenar algunos formatos de estudios socioeconómicos, historial médico y leer información importante que se debe saber antes de solicitar a un binomio.

Si cumplen con estos pasos, los candidatos entrarán en lista de espera, la cual existe en prácticamente todas las academias de este tipo debido a la alta demanda y a que buscarán siempre la mejor opción para cada uno.

Foto: Diana Ramos

Es importante que sepas que estos animalitos de asistencia no son mascotas, y hay cosas que debes de evitar para no interrumpir su trabajo; esto incluye acariciarlos o llamarles mientras portan su chaleco. Cuando no lo tienen, es su tiempo de descanso, pero aun así siempre pregunta antes de acercarte.

Donativos y voluntariado

Esta escuela depende de los donativos para poder seguir cumpliendo con su labor, así que, si quieres contribuir, entra a su página web www.perrosguia.org.mx, en donde podrás contribuir con dinero, en especie o apadrinar a uno de estos lindos e inteligentes animales.