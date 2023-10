Bebidas que le puedes dar a tu perro. Foto: Freepik

En Unotv.com te contaremos de algunas bebidas que puedes darle a tu perro para mantenerlo sano

Los dueños de las mascotas siempre quieren que sus amigos estén sanos y fuertes y más si se trata de cachorros o perros que están en pleno crecimiento.

Además de una buena alimentación, los perros deben de mantenerse hidratados adecuadamente y aunque el agua no puede faltar y ser la primera opción, hay otras bebidas que puedes darles a tus lomitos.

Con el fin de tener una rutina variada y ofrecer opciones saludables, te diremos qué bebidas puedes darle a tu perro para mantenerlo sano.

Bebidas para mantener sano a tu perro

Agua de coco

Foto: Freepik

El agua de coco destaca por ser una bebida saludable y refrescante para tu perro, ya que de manera natural es baja en azúcar y rica en electrolitos, convirtiéndose en una excelente opción para que tu mascota se hidrate tras un día caluroso.

Caldo de hueso

El caldo de hueso es rico en nutrientes y que puedes hacer con huesos de res, pollo o pavo; deberás hervirlos durante horas para extraer el colágeno y los minerales que tienen, pero debes asegurarte de no agregar condimento o sal ya que puede dañar la salud de tu lomito.

Algo importante es que no debes darlo caliente, deberá estar frío o a una temperatura adecuada para tu mascota.

Caldo de pollo sin sal

Foto: Freepik

Una buena opción para hidratar a tu perro es el caldo de pollo ya que además puede darle un sabor agradable a su agua o alimentos. Prepara el caldo de pollo hirviendo pechugas en agua y colocando el líquido eliminando los huesos y la grasa, procura que esté frío y sin condimentos ni sal.

Jugo de manzana sin azúcar

Foto: Freepik

Hay algunas frutas que los perros no pueden consumir o no son recomendables, pero hay otras como la manzana que ayudarán a tu lomito. Le puedes dar jugo de esta fruta sin azúcar, considerando no dar mucho y diluirlo con agua limitando el consumo a pequeñas cantidades de vez en cuando.

Infusión de hierbas

Foto: Freepik

Hay hierbas que pueden ser buenas para tu perro y su salud, puedes darle manzanilla para aliviar sus problemas digestivos y mantener relajado a tu perro. Asegúrate que las hierbas sean seguras para los perros y que no tengan ingredientes tóxicos.

Como consideración antes de darle alguna bebida nueva a tu perro que no sea agua, consulta a su médico veterinario para que te indique cuál es la ideal tanto para su raza, como para su caso específico.

Toma en cuenta además que las bebidas son un complemento y no deben sustituir el agua fresca que debe estar siempre disponible para tu lomito. Recuerda que es importante mantener hidratado a tu perro para su bienestar y buena salud.