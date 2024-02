Bobi pierde su récord Guinness como el perro más viejo del mundo

Bobi ya no es el perro más viejo del mundo, afirma Guinness. Foto: Reuters

En febrero de 2023 te dimos a conocer que el perro más viejo de la historia era Bobi, un título que trascendió luego de que Récord Guinness así lo confirmara. Pero las polémicas en torno al perro más viejo del mundo comenzaron a surgir tiempo después, ya que algunas dudas comenzaron a brincar hasta finalmente perder su récord Guinness.

¿Por qué Bobi perdió su récord Guinness?

Este jueves 22 de febrero de 2024, Récord Guinness publicó un comunicado donde dio a conocer que, oficialmente, Bobi perdió su récord Guinness. Esta conclusión se alcanzó luego de que se llevara a cabo una revisión de su caso y se determinara que no había evidencia para respaldar el reclamo de Bobi como el perro más viejo del mundo.

“Por supuesto, requerimos evidencia para todos los títulos de Guinness World Records que monitoreamos, a menudo un mínimo de dos declaraciones de testigos y expertos en el tema junto con fotografías, videos y, cuando corresponda, también evaluaremos los datos proporcionados por la tecnología relevante para el logro. Estos podrían ser datos de GPS para un registro de viaje, datos de cronometraje para un registro de velocidad o, cuando estén disponibles; datos de microchip para comprobar la edad de una mascota”, comentó Mark McKinley, Director de Registros de GWR.

Bobi fue considerado el perro más viejo del mundo. Foto: AFP

De esta manera, se indicó que un elemento central de la evidencia de Bobi fueron los datos del microchip obtenidos de la base de datos del gobierno portugués, la SIAC, que resulta que, cuando se colocó el chip en 2022, no requería prueba de edad para los perros nacidos antes de 2008. Con la declaración veterinaria adicional proporcionada como evidencia Para la edad de Bobi, citando también los datos de este microchip, no quedó ninguna evidencia concluyente que pudiera probar definitivamente la fecha de nacimiento de Bobi.

Al tiempo de esta conclusión, Récord Guinness añadió que el propietario de Bobi también fue informado de los resultados de la revisión.

¿Qué fue de Bobi?

Bobi era un can de raza Rafeiro do Alentejo que nació, vivió y murió en la aldea rural de Conqueiros, en Leiria, Portugal. Este lomito falleció en octubre de 2023, aunque no se ofrecieron muchos detalles sobre su deceso. Siempre será recordado porque pasaba la mayor parte del tiempo en el patio trasero de su hogar con sus cuatro amigos felinos.

¿Quién es el perro más viejo del mundo?

De momento, el título del perro más viejo del mundo sigue pendiente, pues no es una determinación que se pueda tomar en un día, “Va a tomar mucho tiempo para que la adopción de microchips en todo el mundo alcance a la tenencia de mascotas, especialmente de mascotas mayores. Continuaremos solicitando declaraciones de veterinarios y testigos y también consideraremos los datos del microchip cuando estén disponibles. Es por esta razón que todavía no estamos en condiciones de confirmar un nuevo poseedor del récord, aunque ciertamente esperamos que la publicidad en torno al título del récord anime a los dueños de mascotas de todo el mundo a ponerse en contacto”, así lo destacó Mark McKinley.