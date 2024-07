“Chichi” el nuevo perro de Christian Nodal que se presume quiere más que a su hija

En Unotv.com te contaremos sobre “Chichi”, el nuevo perro de Christian Nodal que se cree quiere más que a su hija, checa los detalles.

El cantante de música regional mexicana, Christian Nodal sigue dando de qué hablar, ahora por las declaraciones en las que dijo que tenía un gran cariño por su nuevo perro, dando a entender que lo quiere más que a su hija.

Hace unos días, Nodal dio a conocer a su perro de nombre “Chichi”, un cachorro que ahora lo acompaña en su tour por Europa, compartió una serie de imágenes en sus historias, se trata de un can de raza cocker spaniel.

“Chichí y yo estamos listos pa’ ustedes España”, escribió Nodal en una historia en la que presumió al nuevo integrante de su familia.

Pero una serie de declaraciones generaron críticas y cuestionamientos, especialmente después de su separación con la madre de su hija, la cantante Cazzu, y su nuevo romance con Ángela Aguilar.

“Es un compañero que no te juzga, nada más te ama”, expresó.

Las palabras de Nodal no fueron bien recibidas por algunos sectores, quienes lo acusaron de priorizar a su perro sobre su hija Inti.

“No sabes, es una alma increíble. Ayer fue el primer día que se durmió conmigo y nunca me había pasado, se acurrucaba conmigo y todo. Luego, me despertaba y no se dormía hasta que yo me dormía. Creo que va a ser una gran compañía. En el avión hubo turbulencia y me ayudó mucho la verdad, él estaba dormidito”,

dijo entre sonrisas.