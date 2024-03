Chofer de transporte público deja viajar a pasajeros con sus mascotas e invita a adoptar lomitos

Viralizan transporte público que incluye a mascotas. Foto: Getty

Anteriormente, te hemos hablado sobre el tipo de transporte para mascotas que hay en algunos rincones del planeta. Hoy te daremos a conocer al transporte público que incluye a las mascotas, pues sabemos que en ocasiones varios humanos no tienen la facilidad de contar con un vehículo propio y deben trasladarse con sus peluditos, esperando no incomodar a alguien.

¿Transporte público que incluye a mascotas?

La magia de las redes sociales lo vuelve a hacer, pues ahora trascendieron las imágenes de un transporte público que no le hace el feo a las mascotas, sino que por el contrario, les facilita su acceso.

Lo mejor de todo, de acuerdo con lo que trasciende, es que la noble acción se debe a un chofer del estado de Michoacán, quien tiene una combi con alusión a los perritos, así como a su adopción. Así se comparte el hecho en redes sociales:

Ver más #Morelia 🇲🇽👇🏻



😲CHOFER DEJA A LOMITOS VIAJAR EN SU VAN Y PIDE ADOPTAR 🐕🐶💛👏🏽🙌🏽



En redes se viralizaron las imágenes de un chofer de transporte público que permite a los pasajeros subir con sus mascotas a la unidad que maneja.



El conductor es de Michoacán, quien además… pic.twitter.com/rlvnbs7GNk — 🎙️ ᗰᖇ. ᑕíᐯIᑕO ®🇲🇽₿ ✖️ (@Mr_Civico) March 15, 2024

En las imágenes virales se puede ver a los pasajeros, como el cualquier transporte público, pero además también se aprecia a las personas que van con sus lomitos, algunos con la lengua afuera y sentaditos junto a sus compañeros humanos.

Esto también resalta la manera en que los animales respetan a los usuarios que van junto a ellos y no les causan inconvenientes, generando una agradable atmósfera entre todos, ya que reiteramos, es una ayuda para quienes deben trasladarse con sus peludos y que no cuentan con un auto o no tienen de momento los suficientes recursos económicos como para pagar un taxi.

Aunque por el momento no se cuenta con el nombre del conductor del transporte público que incluye a las mascotas, así como la ruta, sí se genera una alegría de que existan personas que puedan facilitar este tipo de servicio, más aún cuando los lomitos ponen de su parte y van quietos, disfrutando su paseo con los humanos. A ti, ¿te gustaría ver algo así en tu ciudad?