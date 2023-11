Cómo bañar a tu perro de forma correcta y paso a paso

Cómo bañar correctamente a tu perro. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contamos cómo bañar a tu perro de forma correcta, te diremos el paso a paso, checa los detalles.

Es importante que mantengas a tus perros sanos y limpios en todo momento para que no tenga problemas en su pelaje y piel, pero no basta con mojarlo, deberás aprender a bañarlo de la mejor manera.

El baño ayuda a que tu mascota se mantenga saludable, aunque no deberá ser muy seguido, debido a que podría causar el efecto contrario y afectaría negativamente a su salud.

A pesar de que cada vez hay más opciones para que tu perro esté limpio, desde estéticas caninas, hasta baños en seco, hay una manera correcta para poder limpiarlo en casa.

Cómo bañar a tu perro paso a paso

Foto: Shutterstock

Cepíllalo y sacúdelo antes del baño

Foto: Getty Images

Antes de todo deberás cepillarlo y pasarle una toalla húmeda o toallitas para bebés biodegradables para quitarle el exceso de tierra, polvo que pueda tener en su pelaje o en su piel.

Usa agua templada

Es importante que por el frío lo bañes con agua tibia. no calienta para no dañar su piel además de que no se resfríe por el cambio de temperaturas. Puedes mojarlo desde el cuello hasta la cola y le mojes primero la cabeza.

Utiliza un champú adecuado

Foto: Getty Images

Necesitas un champú para perros regular, no antipulgas o para humanos ni jabones que no sean para lomitos ya que le pueden causar alergias y reacciones.

Aplica champú

Después de mojarlo aplica el champú en su pelaje, con la cantidad adecuada dependiendo de su tamaño, procura no aplicar demasiado ya que te puede costar trabajo a la hora de enjuagar.

Tapa sus conductos auditivos

Foto: Getty Images

Es importante que al bañar a tu perro no le entre agua ni jabón en su conducto auditivo, le puedes limpiar las orejas y el pabellón auditivo al terminar con la ayuda de un algodón húmedo. No olvides lavar sus patitas entre sus almohadillas y dedos.

Enjuaga bien

Es ideal que lo enjuagues bien y sin residuos de champú, sintiendo el agua fluyendo suave y de manera libre sobre si pelo, no dejes residuos ya que esto puede causar comezón y ardor.

Deja que se sacuda

Foto: Getty Images

Los perros suelen tener la necesidad de sacudirse al estar mojados, por lo que si no quieres que salpique demasiada agua envuelve el lomo con una toalla.

Cuando se haya sacudido termina de secarlo muy bien con la ayuda de una toalla y si al perro no le molesta puedes usar un secador con aire no caliente y dejarlo a 25 centímetros de su cuerpo evitando que se reseque su piel.

¿Qué hacer si a mi perro no le gusta que lo bañe?

Es muy común que los perros se sientan incómodos por el baño, ya sea por el agua o por no querer que los agarres, por lo que hay algunos trucos especiales que puedes hacer si a tu perro no le gusta el baño.

Puedes jugar con premios a la hora del baño y si se porta bien, esto hará que quiera seguir ahí y que lo vea como algo positivo, relacionado al baño con una satisfacción y dejando el miedo y la obligación de lado.