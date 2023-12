Cómo educar a mi perro: consejos de un experto

Descubre cómo educar a tu perro. Foto: Shutterstock

En Unotv.com te diremos cómo educar a tu perro siguiendo los consejos de un experto, checa todos los detalles.

La educación en los perros es importante e influye en cómo se comportan, es por eso que muchos optan por entrenarlos desde los primeros meses ya que hay mascotas que son más rebeldes que otras.

Foto: Getty Images

Hay escuelas de adiestramiento canino que te pueden ser de utilidad para que tu perro sea entrenado, pero en muchos casos lo ideal es que los dueños domen a sus mascotas ya que pasarán todo el tiempo contigo.

Es de suma importancia educar a la mascota en cuestiones para mejorar su conducta y direccionar su comportamiento, además de que haga sus necesidades en lugares adecuados y que dejen de romper objetos o resulten ser menos agresivos con las visitas.

¿Cómo educar a mi perro?

Foto: Getty Images

El sitio Wokii dio a conocer algunos tips de un veterinario para que la mascota sea bien portada en un círculo con otros perros.

De acuerdo con el experto, la edad ideal para entrenar a tu mascota es en los primeros cuatro meses de vida y deberá comenzar con los primeros estímulos relacionados a la conducta y la obediencia.

Deberás de enseñarle su lugar de comida, de descanso y los sitios a los que no debe entrar, adáptalo a la rutina de la familia y créale hábitos con los que se sienta cómodo.

Educar a una mascota significa darle atención, enseñarle trucos y crear un vínculo, primero mediante el juego y luego con órdenes precisas según lo que la persona busque.

El entrenamiento debe tener la finalidad que el perro cumpla con un objetivo y orden que se le dio, además de que se premie con alimento, un juego o una caricia, algo que lo haga sentir bien.

Foto: Getty Images

Muchas de las actitudes de los perros relacionadas con la hiperactividad en el que rompen cosas y no dejan de correr o saltar se deben a la acumulación de ansiedad por falta de actividad, si les creas una rutina de juego y paseo diario sabrán en qué momento llegará y canalizarán su energía en dicho momento.

Si tu perro no deja de saltar encima de tus visitas y no para de lamerlas, cuando toquen el timbre trata de tranquilizar a tu mascota y ponle la correa ya que así sabrá que estará en una situación de advertencia, haz que te acompañe a la puerta y que sea partícipe del encuentro, pero siempre bajo supervisión.

Toma en cuenta algunas acciones normalizadas en los perros:

Si dejas que el perro duerma en la cama, no va a respetar este espacio ya que para él ya le pertenece porque así se lo has hecho saber.

Además no le des tu comida ya que le estarás haciendo daño a su organismo, solo dale su alimento. De igual manera no le hables como a un humano ya que no lo es, necesitas tratarlo como una mascota.