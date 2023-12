Cómo evitar que tu perro destruya las plantas de tu hogar

Cómo evitar que tu perro destruya las plantas. Foto: Getty Images

En Unotv.com te diremos cómo puedes evitar que tu perro destruya las plantas de tu hogar, checa todos los detalles.

Tener un jardín impecable y unas plantas bellas son motivo de orgullo debido al tiempo que toma cuidarlas, pero es verdad que a veces hay algunas situaciones que se salen de control.

Los perros son animales llenos de energía que pueden destruir el jardín y comerse las plantas, por lo que te diremos una manera para que puedas evitarlo.

Debes saber que los perros a pesar de no ser herbívoros, aman las hojas de las plantas ya sea para morderlas, lamerlas o jugar con ellas debido a que les gusta su sabor ácido y natural, mientras que les gusta explorar en los jardines por su curioso olor y apariencia.

Seguramente tu perro te ha colmado la paciencia en algunas ocasiones al encontrarlo mordiendo y destruyendo lo que tanto trabajo ha costado.

El perro puede morder las plantas debido a distintas razones, ya sea por falta de vitaminas en su organismo, por aburrimiento, dolor de estómago o hasta para drenar el estrés en situaciones inesperadas o por ansiedad.

Cómo evitar que los perros se coman las plantas

Para evitar esto deberán estar bien alimentados ya que carecen de la fibra necesaria para mantener en orden sus procesos digestivos, puedes analizar su dieta y si hay carencia puedes añadir salvado en su alimentación.

Puede que tu perro este aburrido y opte por jugar con las plantas, ante esto puedes poner por toda la casa juguetes alejados de las plantas, además de cualquier otra distracción para fijar su atención que no sea en las flores o hierbas aromáticas.

Si tu perro no deja de husmear en el jardín, deja que lo haga sin restricción ya que es una actitud natural, pero en el momento en el que veas que quiere morder las plantas, dile que “NO”, de forma enérgica y segura sin agresividad apartándolo de la zona, si eres constante y no dejas pasar la oportunidad en días verás que pierde interés en las plantas.

Rocía las plantas con un spray inofensivo para el animal, pero que tenga olor desagradable o un sabor insoportable, puede ser jugo de limón o manzana ácida.

En el proceso en el que el perro deja de buscar plantas puedes alejarlas lo más que se pueda de él, apartadas del suelo en un nivel que no pueda ni ver, además puedes bloquear el acceso a la zona del jardín o en donde estén las plantas.

Si tu perro no come plantas pero destruye el jardín, puedes comenzar entendiendo sus razones por las que recurre a esto, no es lo mismo enseñarle a un cachorro que un adulto.

Si es cachorro puede que tenga una tendencia de morder y destruir todo, por las molestias de su dentadura, puedes ponerle algunos juguetes para ayudarlo con esto, además de evitar castigarlo y reprenderlo con violencia ya que eso solo empeoraría las cosas.