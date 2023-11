¿Cómo quitar el olor a “cheto” de las patas de mi perro?

¿Cómo quitar el mal olor de las patas de los perros? Foto: Shutterstock

En Unotv.com te contaremos la mejor manera para quitarle el mal olor a las patas de tu perro, checa los trucos y detalles.

Es común que los dueños de los perros han notado un olor peculiar en las patas de sus mascotas, que a diferencia de otras partes, estas huelen a frituras o a “chetitos”.

Este olor ha causado curiosidad con su similitud a la de la comida chatarra, pero de acuerdo con la American Kennel Club, quienes se encargan de registrar a las razas caninas, señalan que esto es normal.

Pero no significa que se debe dejar de prestar atención al comportamiento del can, ya que si notas que además del mal olor también se lame en exceso o hay bultos extraños, es una indicatoria de un problema de salud que debe revisarse con un veterinario.

¿Por qué las patas de los perros huelen a frituras?

Las patas de los perros son una parte importante ya que ahí se encuentran sus almohadillas que es por donde ciudad, además de su nariz. Por lo mismo es una zona en la que hta muchos gérmenes y se pueden desarrollar hongos.

Hay una bacteria llamada Pseudomonas y Proteus que pueden emitir olor a levadura que huele similar a las frituras de maíz. Aunque esto no es algo malo, se puede complicar cuando las bacterias se multiplican sin control y generan incomodidad en tu mascota.

¿Cómo quitar el mal olor de las patas de mi perro?

Foto: Shutterstock

Antes que nada toma en cuenta que los perros no deben oler a otros animales o a humanos, por lo que tienen su propio aroma que aunque a veces pueda no agradar no significa que se tenga que corregir sin antes saber de qué se trata.

Para quitar el mal olor de las patas de los perros puedes recurrir a cortar el pelo de sobra entre los dedos con una cortadora especial de mascotas.

Además puedes lavar sus patas con un shampoo antiséptico y además asegúrate de extender sus dedos de sus patas mientras lo bañas.

Seca muy bien sus patas para evitar que crezcan hongos y bacterias y no exageres en el lavado de sus patas, a veces este olor es normal y necesario para su salud.

Si tu perro suele ensuciarse mucho las patas puedes usar un trapo y agregarle bicarbonato de sodio de grado comestible y restregar en el trapo o en un “limpia patas”.

Toma en cuenta que puedes agregar vinagre que sirve como un desinfectante natural para los perros, lo diluyes en agua y al mojar un trapo limpia las patas y almohadillas del perro, recuerda que deberás secar bien para evitar que se siga manifestando el hongo.

No uses productos que sean irritantes para la piel del animal, por lo que no deberás usar productos con alcohol o lejía ya que sus patas y en especial las almohadillas son sensibles y harían que se irriten con facilidad.