Dogpool, perro de Deadpool: Ryan Reynolds anuncia la aparición de este lomito en la nueva película

Dogpool, el perro de Deadpool. Foto: Shutterstock

Conoce a Dogpool, el perro de Deadpool, Ryan Reynolds anunció su aparición en la tercera cinta del antihéroe.

Los fanáticos de los lomitos disfrutarán de Deadpool 3 con la aparición de Dogpool, el perro del personaje de Marvel que promete ser uno de los personajes más recordados.

Ryan Reynolds, protagonista y productor ejecutivo compartió una foto en sus redes sociales de Dogpool con su traje característico, lo que ha despertado teorías sobre su aparición en la siguiente cinta del personaje en el verano de 2024.

“¿Acaso @Dogpool salvó el día? Ni una oportunidad en el infierno de los gremlins. Pero actualmente ella está causando pesadillas al departamento de mercancía de Disney. Llegará con la película, verano 2024”, se puede leer en la publicación del actor.

El actor etiquetó la cuenta oficial de Dogpool en Instagram y se puede ver un perfil que está activo desde el 2019 con imágenes de este pequeño can que da pinta de ser un xoloitzcuintle con su clásica lengua de fuera.

El perro destaca por tener un traje color negro y rojo como el de Deadpool, usando además botas en sus patas y un dije con la cara del antihéroe en su cuello; además se puede ver que está en el cofre de un coche con los vidrios rotos, por lo que se intuye que está en el set de grabación de la cinta.

Deadpool 3 se comenzó a grabar en mayo de 2023 y se espera termine en marzo de 2024 debido a la huelga de escritores que afectó a todas las producciones. Esta será la primera cinta de la franquicia que será lanzada por Marvel Studios después de que Disney comprara 20th Century Fox, trayendo de regreso a actores como Hugh Jackman repitiendo su papel de Wolverine. }

Dogpool, el perro de Deadpool en los cómics

El tema del multiverso podría arrojar múltiples variaciones de Deadpool, por lo que no se descarta que Dogpool no sea más que una versión de Wade Wilson en donde todos son perros, un rumor que no se ha confirmado.

En los cómics Wade es un can en el que una compañía de belleza probaría todos sus productos que terminan por hacerlo mutar dándole el poder de sanar cualquier herida. Gracias a esto se hace el muerto y logra que lo dejen en un contenedor.

Dogpool terminaría llegando a un circo en el que sería exhibido, hasta que fue reclutado y rescatado por los Deadpool Corps, que actúan en el multiverso.

El personaje aparece en los cómics y es un miembro importante y recurrente de Deadpool Corps, además de ser amigo cercano de Kidpool. Pero una de las malas noticias sería que este perro muere casi al inicio en las miniseries de Deadpool Kills the Marvel Universe.

Aunque todos los fans pueden estar tranquilos ya que puede que en la cinta live-action se haga una adaptación libre de esta serie y adaptándola al multiverso en el que los personajes del UCM se mezclen con los de X-Men.