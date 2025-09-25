Dormir con tu perro: veterinaria explica los pros y contras

GENERANDO AUDIO...

Dormir con tu perro tiene pros y contras. Foto: Pexels

Dormir con el perro en la misma cama es un hábito común en muchos hogares, pero también genera dudas sobre si es realmente recomendable, para algunos, es una muestra de cariño y compañía, pero para otros, puede afectar el descanso, la higiene o incluso la salud.

Sandra Mitchell, veterinaria con más de 25 años de experiencia y colaboradora de PetMD, analiza esta práctica en un artículo donde explica los beneficios y riesgos de compartir cama con un animal de compañía.

“No hay una respuesta corta y simple a esta pregunta. Es un quizá, una respuesta más complicada de lo que parece”, afirma.

Beneficios de dormir con el perro

Según Mitchell, permitir que el perro duerma en la cama puede reforzar el vínculo con su dueño y mejorar la convivencia diaria. “Permite pasar más tiempo con tu perro y tener un compañero cálido con el que acurrucarse”, señala.

Además, la proximidad del animal puede tener un efecto emocional positivo, despertar junto al perro genera sensación de bienestar y seguridad, e incluso puede ayudar a personas con ansiedad o problemas de sueño.

Riesgos y precauciones

Sin embargo, también existen inconvenientes, los perros permanecen atentos a su entorno incluso mientras duermen, lo que puede provocar despertares frecuentes y afectar la calidad del descanso.

Las alergias son otro factor a considerar, ya que el pelo y la caspa pueden intensificar los síntomas en personas sensibles. También pueden surgir problemas ortopédicos si el perro ocupa demasiado espacio en la cama y limita la postura del dueño.

La edad y el entrenamiento del animal son determinantes. Mitchell recomienda no permitir que un cachorro duerma en la cama hasta que esté completamente educado. “Es mucho más fácil relajar las normas con el tiempo que hacerlas más estrictas”, explica.

Asimismo, aunque poco frecuente, compartir cama puede aumentar el riesgo de transmisión de parásitos como garrapatas. Por ello, la veterinaria subraya la importancia de mantener la higiene del animal y del entorno, así como de realizar revisiones veterinarias periódicas y aplicar antiparasitarios adecuados.

Una decisión personal

En definitiva, no existe una respuesta única, dormir con el perro puede ser beneficioso, pero no es recomendable para todos. La decisión dependerá de la salud del animal, las condiciones de la familia y las preferencias personales.

Si se opta por compartir la cama, los expertos aconsejan que el perro disponga también de un lugar propio para descansar. Camas cómodas, colchones ortopédicos o espacios adaptados permiten que el animal elija dónde dormir cada noche sin afectar al dueño.