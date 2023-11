“El perro confundido”, el meme viral que enloquece las redes

Conoce su historia. Foto: TikTok/@multisstan__

¿Ya te topaste el meme del perro confundido? Es una escena que ilustra perfectamente las situaciones por las que cualquier adulto podría pasar por su falta de memoria de corto plazo.

Si no sabes de qué te estamos hablando, en Unotv.com te vamos a explicar para que entiendas de lo que está hablando la “chaviza” de hoy en día.

Ilustra perfectamente la vida de adulto. Foto: Shutterstock

Fue mediante TikTok que usuarios han viralizado a un perro café, el cual llama la atención de cualquiera por su gesto que evidencia que está confundido con alguna situación.

Debido a su expresión, los internautas no han parado de compartir situaciones que bien podrían ilustrarse con dicha escena, por lo que el peludo se hizo un gran meme:

“Yo, cuando no me acuerdo a que iba a la cocina”, “Yo, cuando no conozco a nadie en la fiesta”, “Yo, cuando no entiendo lo que quiere mi jefe”, “Yo, tratando de entenderle al SAT”, “Yo, cuando no conozco la ruta que toma el camión”, “Yo, cuando alguien me habla en inglés”, “Yo, cuando alguien me quiere ligar”.

@multisstan__ es uno de los usuarios que ha subido el video del perro confundido, el cual está musicalizado con “Popcorn”, una canción que fue lanzada en 1969.

Gracias a la publicación de TikTok, este usuario cuenta con 544 mil 400 reproducciones, 34 mil 500 likes y decenas de comentarios famosos de personas que han dicho oficialmente que aman el meme en el que se convirtió este desconocido peludo.

Esta no es la única mascota que se ha hecho viral gracias a su cómica expresión facial; recordemos que Cheems y Grumpy Cat son algunos de los peludos que “saltaron a los cuernos de la luna” gracias a las redes sociales.