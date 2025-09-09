GENERANDO AUDIO...

Perros entrenados del Ejército. FOTO: Shutterstock | Ilustrativa

El Ejército mexicano cría y entrena a los futuros héroes caninos del país en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México. En el Centro de Producción Canina de la Secretaría de la Defensa Nacional se preparan perros que salvarán vidas y apoyarán en labores de seguridad. Así lo explicó el director del lugar, José Ramón Sandoval, quien aseguró que “el trabajo para los perros es un juego”, y que todo se realiza cuidando tanto su equilibrio físico como psicológico.

Ahí nacen y se entrenan los cachorros que, una vez listos, serán enviados a la Guardia Nacional, Policía Militar o unidades especiales del Ejército para convertirse en rescatistas, detectores de explosivos o de narcóticos.

¿Cómo nacen y se entrenan los perros del Ejército?

El proceso comienza con una cuidadosa selección genética. Solo los ejemplares con las mejores características físicas, mentales y de temperamento son elegidos como reproductores. “Escogemos canes que tengan características adecuadas para el trabajo y buscamos reproducir esos puntos favorables”, explicó Sandoval.

Una vez que la hembra es fecundada, ya sea por monta natural o inseminación asistida, el seguimiento es constante. La médico veterinaria Pineda detalla que, a partir del día 30 de gestación, se realiza un ultrasonido para estimar la edad gestacional y calcular la fecha probable de parto. Dos semanas antes del nacimiento, las futuras madres son trasladadas al área de maternidad.

Después de aproximadamente dos meses y medio, la madre y sus cachorros ya están listos para comenzar una nueva etapa.

Juegos, caricias… y entrenamiento para salvar vidas

A primera vista, parece que los cachorros solo juegan, pero en realidad están en plena formación. A través de juegos y recorridos por pistas con obstáculos, los pequeños van desarrollando las habilidades que necesitarán más adelante.

“Se trabaja en manada y luego de forma individual para observar su aptitud. Queremos que pierdan sensibilidad a distintas texturas y ruidos”, explicó el subteniente Adrián Ortega. La pista de entrenamiento incluye superficies de piedra, grava y tierra volcánica, que simulan los terrenos reales que los perros enfrentan durante operaciones o desastres.

El objetivo es eliminar el miedo. “Buscamos que los cachorros no tengan temor al enfrentarse a situaciones como un sismo o un derrumbe”, añadió Ortega.

Así se forman los binomios caninos

Al final de cada sesión (que dura solo 10 minutos para no sobrecargar a los pequeños), los cachorros son recompensados con caricias. Además del juego, en el centro se aplican técnicas de etología canina (estudio del comportamiento animal) para reforzar las conductas positivas y evitar actitudes agresivas o temerosas.

“Con las improntas y el conocimiento de la etología, desarrollamos lo que necesitamos: que el perro sea funcional, estable y confiable en el trabajo”, apuntó Sandoval.

Actualmente, el Centro de Producción Canina alberga alrededor de 150 perros. De ellos, 57 son reproductores (12 machos y el resto hembras), mientras que hay 94 cachorros de diferentes edades en proceso de desarrollo.

¿Cuándo los veremos en acción?

Algunos de los más pequeños ya tienen fecha para su primera aparición pública. “Tenemos cachorros que nacieron hace dos o tres semanas y que estarán presentes en el desfile del 16 de septiembre”, reveló el director del centro. Así, estos perritos, que hoy apenas aprenden a cruzar obstáculos y a socializar, pronto marcharán junto a sus entrenadores como parte de los binomios caninos que en un futuro estarán listos para rescatar personas, detectar drogas o desactivar explosivos.