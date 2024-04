¿Es malo darle queso a tu perro? Esto dicen los expertos

Acude a un veterinario antes de darle cualquier alimento. Foto: Shutterstock

¿Es malo darles queso a los perros? Si tienes un peludo en casa que todo el día pide que le des de tu comida, seguramente has caído en la tentación de invitarle una probadita, y entre esos bocaditos podrías contemplar los derivados de los lácteos.

Si te ha surgido la duda, en Unotv.com te contaremos cuál es la perspectiva de los veterinarios respecto a este tema.

¿Es malo darles queso a los perros?

En general, no es malo darles queso a los perros en pequeñas cantidades como golosina ocasional; sin embargo, es importante tener en cuenta algunas cosas antes de compartir con tu mejor amigo peludo como:

Tolerancia a la lactosa: Al igual que los humanos, algunos animales son intolerantes a la lactosa, al azúcar que se encuentra en la leche y los productos lácteos. Si tu can tiene esta condición, puede causarle molestias digestivas como diarrea, vómitos y gases La cantidad es importante, pues demasiado puede provocar aumento de peso, obesidad y problemas pancreáticos Algunos quesos son más grasos y salados que otros, por lo que es mejor elegir productos bajos en grasa y sodio, como el requesón, el mozzarella o el cheddar Edad y salud: los cachorros con problemas de salud, como enfermedades renales o cardíacas, deben consumir queso con más moderación o evitarlo por completo

Tómalo en cuenta

Antes de darle a probar por primera vez, consulta con tu veterinario para asegurarte de que es seguro para él y para determinar la cantidad adecuada. También comienza con pequeñas cantidades y observa cómo reacciona.

Cuando le des, supervísalo para asegurarte de que no come demasiado y no tiene ninguna reacción adversa y evita marcas muy procesadas o con alto contenido de especias o hierbas.

Recuerda que no es malo darles queso a los perros, siempre y cuando no lo uses como sustituto de una dieta saludable, pues no debe ser un componente regular de la alimentación.