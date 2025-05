GENERANDO AUDIO...

Perros difíciles y fáciles de cuidar. Foto: Pexels

Antes de llevar un perro a casa, es importante considerar más que solo su ternura, cada raza tiene características únicas que pueden hacerla más o menos fácil de cuidar, dependiendo del estilo de vida de su dueño.

Mientras algunos perros requieren poco mantenimiento y se adaptan bien a diferentes entornos, otros demandan más tiempo, atención y experiencia. A continuación, te presentamos cinco razas de perros que suelen ser fáciles de cuidar y cinco que podrían representar un mayor reto.

La veterinaria y divulgadora en redes sociales @dianavaldecantos lo explica claramente en uno de sus videos más recientes: hay perros que ella evitaría tener como mascota, ya sea por los numerosos problemas que suelen presentar en consulta o por las exigencias que requieren en su día a día.

Perros más difíciles de cuidar

Estas son las cinco razas que destaca:

Bulldog

Con su rostro arrugado y carácter dulce, el bulldog es uno de los favoritos de muchos hogares. Sin embargo, sufre con frecuencia problemas respiratorios graves debido a su anatomía braquicéfala. Algunos ejemplares apenas pueden respirar correctamente por lo estrecho de sus orificios nasales. A esto se suman alergias, dolencias en la columna vertebral y una calidad de vida comprometida, lo que resulta emocionalmente duro incluso para los profesionales.

Pomerania

Pequeño, peludo y carismático, el pomerania cautiva a primera vista. Pero su temperamento nervioso e intenso lo convierte en una mascota desafiante para quienes buscan tranquilidad. Aunque su pelaje no implica problemas de salud, sí requiere un mantenimiento constante.

Malinois (Pastor belga)

Utilizado en cuerpos policiales por su inteligencia y energía, el malinois no es un perro para cualquiera. Necesita ejercicio intenso, estimulación mental y un entorno adecuado. Si no se le dedica suficiente tiempo, puede desarrollar conductas destructivas. No es apto para dueños sedentarios o con poca experiencia.

Beagle

Aunque son adorables de cachorros, los beagles son testarudos y difíciles de entrenar. Tienen una gran tendencia a llevarse cualquier cosa a la boca, lo que representa un peligro constante. Además, su insaciable apetito y actitud curiosa exigen atención permanente.

Husky siberiano

Imponente y bello, el husky está diseñado para soportar el frío, por lo que puede sufrir mucho en ciudades calurosas si no se le ofrecen las condiciones adecuadas. Además, es un perro independiente, poco obediente y con gran necesidad de ejercicio, lo que complica su adaptación a hogares urbanos.

Perros más fáciles de cuidar

Por su parte la veterinaria también habló de las razas más fáciles de cuidar:

Fox terrier

El fox terrier es una raza activa, inteligente y muy leal, lo que la convierte en una excelente compañera para personas con un estilo de vida dinámico. Aunque necesita ejercicio diario, su tamaño compacto y su pelaje corto, en el caso del fox terrier de pelo liso, facilitan su mantenimiento.

Además, su temperamento equilibrado y su disposición para aprender hacen que sea relativamente fácil de adiestrar, siempre que se le proporcione estimulación mental y física adecuada.

Golden

Conocido por su carácter amable y su inteligencia, el golden retriever es una de las razas más recomendadas para familias, incluso con niños pequeños. Es dócil, fácil de entrenar y muy sociable, lo que facilita su integración en distintos entornos.

Aunque requiere cepillado regular por su pelaje largo, no presenta grandes complicaciones de salud si proviene de una crianza responsable, y su disposición a agradar hace que la convivencia sea muy fluida.

Mestizo

La veterinaria destacó a los perros mestizos que no son considerados bonitos por muchas personas, pero mencionó que es el mejor tipo de perro que se puede tener.