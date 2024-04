Estas son las frases que más hacen feliz a tu perro, según un estudio

Frases que más hacen feliz a tu perro y que quizá no sabías. Foto: Getty

Hace unos días te compartimos que los perros sí entienden a los humanos, y no es lo único que la ciencia nos ha revelado de los lomitos, también podemos las palabras y frases que más hacen feliz a tu perro; situación que quizá ya habías notado en tu “peludo” o quizá aún no te habías percatado, pero no te preocupes, pues aquí te daremos la famosa lista.

¿Quién hizo el estudio para saber las palabras y frases que aman los perros?

Personal de la empresa OnBuy publicó los resultados sobre un estudio de lo que más adoran escuchar los lomitos, lo cual se pudo lograr luego de encuestar a 4 mil 389 dueños de mascotas en Reino Unido.

Gracias a esto se pudieron descubrir las palabras a las que reaccionan más los lomitos, y por ende identificar también las frases que más aman nuestros peluditos.

¿Cuáles son las palabras y frases que más hacen feliz a tu perro?

A continuación, te mostramos la lista de palabras y frases que más hacen feliz a tu perro, según el estudio de OnBuy:

“Vamos” o “paseo” fue el registro más alto de felicidad, al descubrir que la reacción en los lomitos generó una frecuencia de hasta 156 latidos por minuto

“Cenar”, “comer” o “comida” tuvieron 152 latidos por minuto

“Tratar” 151 latidos por minuto

“Consíguelo” 150 latidos por minuto

“Buscar” 147 latidos por minuto

“Juguete” o “Consigue tu juguete” 144 latidos por minuto

“Buen chico o chica” 139 latidos por minuto

“¿Qué es eso?” 135 latidos por minuto

“Su nombre” 128 latidos por minuto

“Encuéntralo” 124 latidos por minuto

“Galleta” 119 latidos por minuto

De esta manera, si juntas palabras claves, terminas formando frases que los lomitos van a adorar escuchar de ti, como:

Vamos a comer

Busca tu juguete

Eres un buen chico o chica

Busca tu galleta “Scooby”

Carmela, ¿qué es eso?

Da clic aquí si quieres conocer más acerca del estudio elaborado por OnBuy.

¿Cómo fue el estudio para saber las frases que aman los perros?

En total se trabajó con perros de diferentes razas, tamaños y edades; se estuvo monitoreando su frecuencia cardíaca una vez que se mencionaba cada una de las frases más comunes que suelen decirles los humanos a sus mascotas.

Así, se determinó las palabras y frases hacen que el ritmo cardiaco de cada perrito aumente más, teniendo en cuenta su frecuencia cardíaca en reposo de 115 latidos por minuto (BPM).

Razas de perro más felices al escuchar órdenes

Finalmente, ahora que ya conoces las palabras y frases que más hacen feliz a tu perro, el mismo estudio de OnBuy también complementa su información con las 5 razas que más se entusiasmaron al escuchar órdenes:

Bulldogs franceses

Beagles

Rottweilers

Labrador Retrievers