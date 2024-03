Familia le pide a veterinaria si puede atender a su perro enfermo y pagar el siguiente mes porque no tienen dinero, su respuesta te conmoverá

Sin dinero, familia pide a veterinaria atender a su perro enfermo. Foto: pexels

¿Qué hago si no tengo dinero para un veterinario? Sin duda es una pregunta que muchos se hacen y que aquí les pudimos explicar a detalle. Hoy queremos contarte una historia de una familia que pide a veterinaria atender a su perro enfermo, pero con el inconveniente de que no tenían dinero en ese momento y esperaban que les diera cita el mes siguiente. Pero la respuesta de la profesionista ¡los maravilló!

¿Cuál es la historia de la familia que pide a veterinaria atender a su perro enfermo un mes después?

Todo esto lo conocemos a la propia experta en medicina para animales, que se llama Fátima. Ella usó su cuenta de X, antes conocido como Twitter, para contarnos lo sucedido. Resulta que una familia pide a esta veterinaria atender a su perro enfermo, pero la historia no era lo común que se esperaba.

La especialista relata que un día le hablaron en su clínica para hacerle saber que unas personas tenían un perro bastante enfermito, ya lo había llevado a otro lugar para que lo atendieran, pero su estado de salud no mejoraba.

Desafortunadamente, la familia se quedó sin dinero, pero siguieron buscando a alguien que los ayudara, así llegaron hasta Fátima, a quien le comentaron lo anterior, pero lo más pronto que podían llevarlo con ella (por cuestión financiera) era el siguiente mes.

Fue así que la especialista los detuvo y de inmediato les dijo que ¡no! La veterinaria les pidió que le llevaran a su lomito de inmediato, pues 15 días (que era un aproximado) sabemos que es un tiempo donde pueden pasar muchas cosas. Así que Fátima los recibió y lo atendió, porque no quería que ese peludito estuviera sufriendo.

La experta revisó al perrito, lo valoró y le recetó un tratamiento, y por lo que pudimos saber, la misma especialista señaló que el can se recuperó satisfactoriamente. El tiempo pasó y la familia regresó a la clínica para pagarle a la doctora, y como detalle al gesto altruista que les dio, ellos le regalaron una caja con ricos postres.

Las obras de caridad también cuentan

La historia de la familia que pide a veterinaria atender a su perro enfermo, pese a no contar con dinero en ese momento deja muchos conceptos en el aire. Fátima comentó que “Un profesional vocacional da alas a que algunos intenten aprovecharse. Siempre está bien recordar que somos un negocio privado, que todos los equipos que están en las clínicas salen de nuestros bolsillos, no del estado, que trabajamos para vivir de ello y no recibimos ningún tipo de ayuda. Que el hecho de que nos gusten los animales no le da derecho a nadie a exigirnos nada, más allá de cumplir con nuestra labor remunerada. Que si hacemos algo es porque queremos o podemos, y si no lo hacemos no nos convierte en peores personas o profesionales.”

Sin duda ayudar caritativamente podría no presentarse todos los días, y no porque el especialista sea mala persona, como bien dice Fátima, hay que tomar en cuenta otros elementos como el equipo, pero si un día te decide atender alguien como ella, sabrás cómo recompensarla en cuanto puedas. A ella le pagaron días después y además le obsequiaron unos postres, esta es una buena forma de darle las gracias alguien que de buena fe quiso atenderte, ¿no crees?