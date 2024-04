Guardia de seguridad juega con perritos a darles vueltas, lo más tierno que verás hoy

Guardia de seguridad juega con perritos, como si fueran niños. Foto: Getty

Semanas atrás te compartimos el video de un niño y perrito jugando a los carritos que se viralizó en redes sociales; hoy encontramos otra joyita que queremos mostrarte. Un guardia de seguridad juega con perritos dándoles vueltas y sujetándolos de sus patitas delanteras, como si fueran unos niños de verdad gritando wiiiiii…

Video del guardia de seguridad que juega con perritos

A través de la cuenta Aquiles Julio, en TikTok, se compartió el video de un guardia de seguridad que juega con perritos, algo así como cuando los papás llevan a los hijos al parque y les dan vuelta por el aire, al sujetarlos de los brazos.

En las imágenes virales podemos apreciar dicha dinámica, donde un hombre que labora custodiando el acceso de una empresa, está uniformado y de paso se da tiempo para compartir un breve instante con un lomito que se le acercó.

Podríamos suponer que el peludito sería un animal juguetón, y al identificarlo de esta manera, el hombre decide tomarle sus patitas delanteras, cargarlo y darle vueltas por el aire. Esto sólo durante pocos segundos para no lastimarlo.

Sin embargo, al ver la diversión, otro lomito se apunta a la “fiesta” y luego de que el sujeto bajara al peludito, el otro can se le acerca y no pasa mucho para que también se divierta por el aire. Desafortunadamente no se sabe cómo se llama el noble guardia, así dónde ocurrió la grabación, así como la fecha en que se pudo captar.

¿Qué comentan los usuarios del video viral?

El video del guardia de seguridad que juega con perritos fue publicado hace una semana, y desde entonces ya acumula más de 2.3 millones de reproducciones, más de 242 mil “me gusta” y más de 4 mil 200 comentarios, entre los que te destacamos los siguientes:

Iveth gv: Yo preocupada por sus patitas y el perrito pidiendo más vueltas

Winnie Allison Ñahui Cervantes: ¿Qué empresa es? Es bueno hacerle saber a la empresa la calidad de trabajador que tiene

Sandra Dioses: Ahora, no lo vayan a botar del trabajo, se merece el cielo

Wendyfacho: Exigimos aumento de sueldo

AleX: Quien ama un animal, es una persona confiable