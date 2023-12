¡Qué no te digan loco! Hablar con tu perro te hace más inteligente; lo dice la ciencia

Esta práctica está relacionada con habilidades cognitivas. Foto: Shutterstock

¿Eres de las personas que suelen platicar con su mascota? Aunque hay personas que juzgan a quienes normalizan esta práctica, tenemos que decirte que no debe de darte pena, pues la ciencia reveló que hablarle a tu perro te hace más inteligente.

¿Quieres saber la razón?

Los beneficios

Hablarle a tu perro te hace más inteligente y tiene múltiples beneficios para la mascota y para las personas. A los humanos les ayuda a aprender a interpretar su lenguaje corporal y sus vocalizaciones, además de que reduce el estrés y aumenta la felicidad. A los peludos les ayuda escuchar tu voz para bajar sus índices de ansiedad.

Cuando te escucha, fortalece su vínculo y hace más probable que tengas buenos resultados al educarlo.

Demostraría tu empatía. Foto: Shutterstock

De acuerdo con el doctor Nicholas Epley, profesor de ciencias del comportamiento en la Universidad de Chicago, hablarle a tu perro te hace más inteligente debido a que se relaciona con habilidades cognitivas como:

Antropomorfización

La antropomorfización consiste en atribuir características humanas a objetos o animales. Esta capacidad se considera un indicador de inteligencia social, ya que requiere la habilidad de comprender las emociones y los pensamientos de los demás.

Empatía

La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás.

Creatividad

Inventar juegos para tu mejor amigo puede ser un indicador de creatividad, la cual se asocia con la inteligencia general.

Aunque esta es una gran noticia para muchos animalistas, debemos de aclarar que no todas las personas lo hacen por las mismas razones.

Recuerda que no hay un solo tipo de inteligencia, así que, si no lo haces, no significa que no sea una persona lista. La inteligencia es un concepto complejo que no se puede medir con una sola prueba.