Hombre pasea a su perro en el toldo de su coche y lo tunden en redes

Hace poco, la famosa Karely Ruiz sacó a pasear a su pequeño perrito y desató polémica por hacer esto con un atuendo un poco atrevido; lo que deja entredicho que cuentan mucho las maneras. En Argentina, un hombre pasea a su perro en el toldo de su coche, y sí, también armó la controversia, aunque en redes sociales.

Video del hombre que pasea a su perro en toldo de coche

A través de las redes sociales trascendieron algunos videos que captan a un Ford Falcon rojo que es utilizado para el peculiar trayecto. Ahí vemos al hombre que pasea a su perro en el toldo de su coche, como la “fresca mañana”, motivo que ocasionó el enojo de los cibernautas.

Como se puede apreciar las imágenes virales, el vehículo es como cualquier otro, mezclado en el tránsito común; sin embargo, se alcanza a ver a un perrito de pelaje blanco y negro que va como si fuera un “pasajero”, lo que indignó a varios, pues entre los comentarios se destaca el enojo de los cibernautas, incluso hay quienes pidieron adoptar al can.

¿Quién es el dueño y cómo se justificó?

Algunos medios de comunicación en Argentina se dieron a la tarea de buscar al hombre que pasea a su perro en el toldo de su coche. Y lo encontraron, pues el sujeto se llama Lucas, y su mascota es Paco.

El dueño de Paco primero que nada pidió perdón a las personas, por que está consciente de que el paseo no sería la mejor opción posible y segura para el lomito. Aunado a eso, también aprovechó la oportunidad para dar su versión, aunque sonora a justificación.

@todonoticias 🐕🚗 Manejó con su perro subido al techo del auto y lo denunciaron: el dueño admitió el error, pidió disculpas y dijo que no lo iba a volver a hacer, pero remarcó que el perro “es duro” y que está acostumbrado a hacer eso: “Él es así, no puedo obligarlo. Lo amo como a un hijo, es mi vida entera”. ♬ sonido original – TN – Todo Noticias – TN – Todo Noticias

¿Caso de maltrato animal?

Aunque para muchos usuarios en redes sociales, éste sí es un caso de maltrato animal, el dueño del ejemplar indicó que no es así, pues indica que él y su esposa tienen una gran relación con el lomito. Incluso se alcanza a ver algunas imágenes donde efectivamente, dicha convivencia es buena.

Lucas comentó que su perrito se acostumbró a viajar así, incluso lo hacía con otro vehículo. Pero señala, que tanto ya se hizo una forma cotidiana para el can, que si no viaja a la intemperie, simplemente no le gusta acompañar a su humana, pues tampoco le satisface ir con él adentro del auto.

Finalmente, Lucas ratificó que ya no llevará así a su mascota, e incluso dijo que si Paco se rehúsa a viajar decentemente (o sea, ya no en el toldo), de plano lo dejará encerrado en su casa.