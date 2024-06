Jesús Navarro, vocalista de Reik, le rinde tributo a su perrito fallecido en concierto y rompe en llanto 

Hasta las lágrimas llegaron los asistentes al concierto de Reik ya que el vocalista, Jesús Navarro le rindió tributo a su perrito fallecido, te contaremos todos los detalles en Unotv.com.

Jesús Navarro es un defensor de los derechos de los animales y desde hace años ha sido parte de distintas campañas que incentivan la adopción de mascotas, asimismo se unió al equipo de Animal Planet para crear un clip en el que difundió la importancia de adoptar y cuidar apropiadamente a una mascota.

Hace once años adoptó a Bowie, quien había sido su mejor amigo y con el que compartió increíbles momentos, pero en su más reciente concierto, el vocalista de Reik le rindió un homenaje ya que el lomito perdió la vida en días pasados.

“Y contarles a los que no me siguen en Instagram, hace un par de días se me fue mi perrito, mi mejor amigo de la vida, entonces quiero decirles a todos ustedes que esta noche voy a estar cantando para él”,

dijo el vocalista al inicio del concierto.