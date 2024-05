Kodi es el perro ganador de The Palm Dog Award en el Festival de Cannes 

Conoce a Kodi, perro que ganó el Palm Dog de Cannes. Foto: Getty Images

En Unotv.com te contaremos sobre Kodi, el perro ganador de The Palm Dog Award en el festival de Cannes, checa todos los detalles.

El Palm Dog es conocido como el premio más grande si se habla de cine de perros y cada vez se hace más popular como categoría en el Festival de Cannes, ya que cada vez más personas disfrutan de ver a los lomitos recibir galardones y reconocimientos.

La edición 24 de los Palm Dog Woopets, celebrada este 24 de mayo en el Festival de Cannes, coronaron a una nueva estrella de la actuación canina, en esta ocasión se le dio el premio a Kodi, de la cinta Dog on Trial (Le Procès du chien), dirigida por Laetitia Dosch.

El perro descrito como una mezcla de griffon que tiene 9 años, al ser reconocido hizo una demostración de su actuación con un aullido como en la película, algo para lo que fue entrenado.

Foto: Getty Images

Su entrenadora cuenta que el perro no sabía aullar, por lo que grabaron el maullido de un gato, eso fue lo que lo hizo aullar, además nunca mostraba los dientes, por lo que trabajaron en un ladrido en el que se vieran.

En Dog on Trial, Kodi interpreta a Cosmos, el perro de un hombre con discapacidad visual que, tras un incidente de mordedura se encuentra en el centro de un juicio para decidir si será sacrificado.

Foto: AFP Foto: AFP

La directora Laetitia Dosch insistió en que Kodi fuera acreditado como “actor” en los créditos de la película y en el cartel de la cinta.

“Me enamoré de Kodi. Para mí la Palm Dog es genial, permite considerar a los perros como actores. Kodi, de hecho, está en los créditos de la película como un actor y está en el cartel”, comentó Laetitia Dosch.

Kodi, en la vida real, es un ex perro callejero de Narbona (sur de Francia) que pasó por un refugio.

Foto: AFP Foto: AFP

“Laetitia Dosch nos había dicho ‘Kodi no tendrá mucho que hacer’, pero al recibir el guión de todos modos enumeré entre 80 y 100 acciones”, recordó Juliette Roux-Merveille, entrenadora de Kodi.

Sobre el Palm Dog

El año pasado el perro Messi recibió el Palm Dog por su papel en Anatomy of a Fall, el can fue crucial en la trama de la cinta. El border collie fue aclamado por el jurado, considerando “una de las mejores actuaciones” de un perro.

El Palm Dog es un premio alternativo que se da cada año por los críticos del Festival de Cine de Cannes y se otorga desde 2001 gracias a la iniciativa de Toby Rose.

La idea es reconocer el trabajo de un perro en la pantalla grande, ya sea en vivo, animado o si se trata de un grupo de lomitos.

Foto: AFP

Algunos de los perros famosos que se han premiado son, Dug, el amistoso lomito de Up, cinta animada de Disney Pixar en 2008, al igual que el black poodle de Inglourious Basterds, dirigida por Quentin Tarantino.

Otro perro que llamó la atención fue el famoso Uggie de la cinta ganadora del Oscar, The Artist del 2012. Además de Sayuri, perro del personaje de Brad Pitt en Once Upon a Time… in Hollywood, quien se llevó el reconocimiento en 2019.